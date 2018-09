Snur livet rundt i en sliten koreaner

Amerikafrelste Ron Richard (30) sitter igjen med en koreansk Chevrolet etter Luksusfellen. Det er han strålende fornøyd med.

Fra gjeldsslave til full kontroll med 5000 kroner i pluss hver måned.

- Jeg vil gi litt finger'n til dem som aldri har hatt trua. Dette gjør jeg litt for å vise mobberne fra «gamle dager» at jeg også får det til, sier Ron Richard (30).

Med hjelp fra Luksusfellen skal han være gjeldfri i mars 2019. Samtidig har han klart å spare 5000 kroner i måneden til egenkapital til egen bolig.

I 2017 skrev Nettavisen om Luksusfellen-deltakeren som hadde regninger for 240.000 kroner i en skuff.

- Han har nærmest gjort det til en kunstform å ikke betale for seg, sa forbrukerøkonom Magne Gundersen den gang (les egen sak).

GAMLEBILEN: Ron Richard måtte selge sin gamle Suburban. Det sparer han ennå penger på.

Byttet ut bilen



I dag jobber han med bilberging, og var på bakvakt da Nettavisen møtte ham. Før var bilkjøring i en stor amerikaner den ultimate avslapping for mannen fra Hobøl. Han forteller om det i denne videoen fra Luksusfellen:

Ron Richard fikk beholde cowboyhatten og skinnvesten etter Luksusfellen, men måtte kvitte seg med den store amerikaneren han tidligere kjørte rundt med.

- Luksusfellen sa ikke at jeg måtte selge bilen, men de ga meg 2000 kroner i reisebudsjett. Det gikk dårlig når jeg hadde en Chevrolet Suburban 6,2 liter V8 diesel fra 1988. Jeg hadde jo ikke råd til drivstoff, sier Ron Richard til Nettavisen.

Nå sparer han penger i en 2000-modell Chevrolet Nubira - en koreansk Daewoo påsatt Chevrolet-merker. Etter planen skal han være gjeldfri i mars 2019.

Når gjelden er nedbetalt skal det bli en skikkelig Chevrolet, en Silverado - mer amerikansk kan det ikke bli.

75 inkassokrav



- Det er helt utrolig at det går an å drite seg så loddrett ut, sa Ron Richard i Luksusfellen da progremmet gikk på lufta i mars 2017. Han hadde da 75 inkassokrav og drøyt 200.000 kroner i lån.

I flere år lukket han øynene for økonomiske problemer. I dag er han sjeleglad for at han tok kontakt med Luksusfellen.

-Til de som vurderer å melde seg på Luksusfellen, så anbefaler jeg det på det sterkeste. Man får utrolig god hjelp både før og etter tv-innspillingen. Ikke nøl med å melde deg på, sier han.

- Har du råd?

Ron Richard angrer ikke på at han deltok i Luksusfellen, men var ikke forberedt på at folk han ikke kjente skulle bry seg om hans økonomi.

- Når jeg har vært innom butikker og bensinstasjoner har folk spurt: «Har du råd til det her?». Jeg var ikke forberedt på at de skulle ta eierskap på den måten, sier han.

Nå kan han ikke lenger spille storkar på byen - alle vet at han har gjeldsproblemer og må spare.

- Nå er det heller jeg som snylter på vennene mine. Låner tilgang til streaming-kontoer og denslags, sier han.

Onsdag 19. september var Luksusfellen tilbake på skjermen og produksjonsselskapet er i gang med å spille inn en ny sesong.

