Statsminister Erna Solberg (H) sier det gjenstår å se hva USA ender med etter Donald Trumps kunngjøring av at landet trekker seg fra atomavtalen med Iran.

– Norge beklager at USA har gått til dette skrittet å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Vi frykter at det kan bidra til økt ustabilitet i regionen og ramme arbeidet mot spredning av kjernevåpen. Vi mener også, i likhet med EU, at Iran har levd opp til sin del av avtalen, sier Solberg.

Statsministeren legger til at det gjenstår å se hva konsekvensene vil bli for norsk næringsliv, og at det er et åpent spørsmål hva USA egentlig ender opp med.

– Foreløpig er dette en uttalelse fra Trump. Spørsmålet er hvordan dette blir fulgt opp. Vil det bli satt i verk, eller er det en trussel og et spill? – sier Solberg til NTB.

Norske myndigheter har i øyeblikket ikke full oversikt over norske etableringer i Iran.

– Dette jobber Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten med å kartlegge. Vi har ikke noen stor aktivitet i Iran, men noen bedrifter har gått inn og de opplever nok økt usikkerhet nå. UD jobber med å få oversikt over hvilke konsekvenser dette vil få for oss, sier Solberg.

