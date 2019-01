Solgte eiendom for 100 milliarder

Nordmenn solgte eiendommer i fjerde kvartal i fjor for 100 milliarder kroner.

SSB publiserer hvert kvartal tall for eiendomomsetningen i Norge (se definisjon nederst i artikkelen). Og tallene for fjerde kvartal 2018 viser at det ble solgt boliger og hytter for 101 milliarder kroner i såkalt fritt salg, fordelt på drøyt 26 400 tinglyste eiendommer.

Det gir ifølge SSB en kjøpesum per omsetning på 3,8 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i fjerde kvartal i fjor med 6,8 millioner kroner, fulgt av Akershus med 4,9 millioner kroner.

Det ble også omsatt 8800 borettslagsleiligheter i fritt salg i fjorårets siste kvartal. Gjennomsnittlig totalpris for disse boligene var 2,8 millioner kroner, hvorav fellesgjelden utgjorde 344 000 kroner.

Men de som kjøpte en bolig i et borettslag i Oslo i fjorårets siste måneder, måtte i gjennomsnitt ut med 3,8 millioner kroner.

Totalt ble det i fjerde kvartal 2018 omsatt nærmere 54 000 eiendommer, opp fra 51 000 eiendommer i foregående kvartal.

Eiendomsstatistikken til SSB omfatter tinglyst omsetning av alle typer fast eiendom og boliger i borettslag, frivillig og ufrivillig (tvangssalg), med tilhørende omsetningsverdi. Tallene fordeles på type eiendommer og type omsetning.