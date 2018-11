Solgte for 30.8 milliarder under «Singles Day»

Kinesiske Alibaba økte salget med over fem milliarder fra i fjor.

Det kinesiske selskapet Alibaba gjorde søndag historie, skriver Nordic Business Insider. Selskapet, som primært driver med netthandel holdt sin årlige «Singles Day»-fest, og ifølge Nordic Business Insider ble det dratt inn 30.8 milliarder kroner fra netthandelsalg søndag. Milliardene trillet inn i løpet av 24 timer, og gir en økning på 5.5 milliarder fra 25.3 milliarder i 2017.

«Singles Day» er et kinesisk fenomen, men brer seg over hele verden. Det startet som en feiring av singellivet, og videre har Alibaba gjort «Singles day», den 11. november, til årets desidert største kjøpefest. Og det er tydelig at det hele stadig vokser. I fjor hadde Alibaba 812 millioner ordre på nett, mens dette tallet økte til over en milliard under årets «Single Day»-salg.

