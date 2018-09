Solgte Obama-stolen i billigkroken på IKEA

IKEA Slependen satte Obama-stolen i billigkroken til redusert pris.

«Denne stolen er brukt - av Barack Obama da han besøkte Oslo 26. september i år» sto det på lappen som var festet til Ikea-stolen. Det skulle forklare hvorfor prisen var satt ned fra kroner 2.995,- til kroner 2.096,-.

– Den er tross alt brukt, sier varehussjef på Slependen, Sandra Schouten, som ikke ønsker å tjene ekstra kroner på at Ikea-stolen har blitt brukt av en president.

Lånt bort til Obama

USAs tidligere president, Barack Obama, besøkte Oslo onsdag, og snakket foran tusenvis av betalende gjester under konferansen «The Future of Technology and Sustainability» i Oslo 26. september - nemlig USAs tidligere president Barack Obama.

OBAMA-STOLEN: Stolen som Barack Obama brukte under besøket i Oslo, er til salgs.

I en time satt Obama på podiet og samtalet med Birgit Liodden, sjef for Nor-shipping. Stolene de to satt i, var lånt av Ikea på Slependen og nå er stolene tilbake i varehuset - til redusert pris.

- Den er plassert i billigkroken som alle andre ting vi får i retur. Den er bare merket med en liten lapp som sier at Obama har brukt den, sier Stine Odland, som er presseansvarlig hos Ikea Norge.

- Vi kunne ha stilt den ut i varehuset som en Obama-stol, men vi synes det var litt sjarmerende å ikke gjøre forskjell på Obama og andre, men å selge den som alle andre brukte møbler, sier Odland.

- Jeg håper den kan symbolisere at man kan få til alt

Og en av de som fikk med seg det var Elise Letting Madsen, som jobber ved Bogstad skole i Oslo. Nå har hun sikret 400 heldige elever stolen som skal stå på «Hjertet», biblioteket på skolen.

- Vi hadde tenkt til å kjøpe en ny stol på «loppis», men så så jeg jo at denne var satt i billigkroken på IKEA og var bare nødt til å svinge meg rundt. Jeg var jo usikker på om den fortsatt sto der, men det gjorde den og da ble jeg utrolig lykkelig. Jeg håper den kan symbolisere at man kan få til alt.

400 elever på Bogstad skole får fredag sin nye Obama-stol.

Fredag skal de heldige elevene møte stolen, som selvsagt skal få en hedersplass på biblioteket, for første gang, når skolen presenterer vinnerne av en lesekonkurranse på hvert trinn.

- Stolen skal stå på biblioteket der vi håper den vil oppfordre til å lese og minne om at med kunnskap så kan man ende opp som president i USA, sier Madsen.

