Solgte småbruk i Ålesund for mer enn tre ganger prisantydning

Prisantydning: 1,5 millioner. Salgssum: 4,75 millioner.

Småbruket på Ellingsøya utenfor Ålesund ble lagt ut for salg med en prisantydning på 1,5 millioner kroner.

Men da eiendommen ble solgt denne uken, var salgsprisen på smått utrolige 4,75 millioner kroner - altså mer enn tre ganger prisantydningen.

Tilbake sitter eiendomsmegler Helene Sætre i Privatmegleren Ålesund og kan knapt tro populariteten rundt eiendommen.

- Overraskende

- Interessen har overrasket meg, innrømmer hun til Nettavisen etter salget.

Hun beskriver en eiendom med flott potensial, men er tydelig på at småbruket har behov for betydelige oppgraderinger.

- Det er en spesiell eiendom med god beliggenhet, med kort vei til sentrum i et ganske godt, men uetablert område, sier Sætre.

- Så det var rett og slett det som gjorde at salgssummen ble som den ble, selv om våningshuset har både råteskader og vannskader.

«Rivingsobjekt»

I annonsen på Finn.no står det at «våningshuset er i dårlig stand og vurderes som et rivings-/renoveringsobjekt». Samtidig er beliggenheten unik, med egen strandlinje, naust og driftsbygg i tillegg til bolighuset.

Soverommet i andre etasje bærer preg av vann- og råteskader.

Sætre forteller om en stor interesse for eiendommen, med mer enn 100 nedlastninger av prospektet.

- Burde prisantydning ha vært høyere?

- Ikke som jeg har kunnet forutse i det hele tatt. Ut ifra både min vurdering og landbrukstaksten var det såpass store restriksjoner på eiendommen at vi så ingen grunn til at den skulle gå for over 1,5 millioner, svarer Sætre.

Hun forteller at selger av eiendommen ikke ønsker å kommentere salget.

Eiendommen har en flott beliggenhet på Ellingsøya utenfor Ålesund.

