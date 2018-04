Solgte til 500.000 kroner over takst- kjøpte drømmebolig på landet

Nå koker det i Oslo-markedet igjen. Arnfinn Husøy bytter ut treroms leilighet i bygård med et «palass» på landet.

Torsdag kom boligprisstatistikken for mars fra Eiendom Norge. Den viser et boligmarkedet på vei opp og at spesielt i Oslo er det igjen kraftig prisøkning.

Familien til Arnfinn Husøy er en av dem som har fått nyte godt av snuoperasjonen i hovedstaden, der prisene falt kraftig så sent som i går.

I mars solgte de en leilighet i Vidars gate, ikke langt fra Ullevål sykehus i Oslo, 500.000 kroner over takst. Prisantydningen var på 6,2 millioner kroner.

FLYTTER PÅ LANDET: Familien Husøy byttet ut treromsleiligheten i Oslo med et «palass» med svømmebasseng i Nannestad.

Gikk fort

Treromsleiligheten på 84 kvadratmeter lå bare ute en uke på Finn før den fikk nye eiere.

– Det gikk veldig fort til en veldig ålreit pris. Ifølge megler så var det ikke så mange som var på visning, men de få som kom var veldig interessert. Jeg ble overrasket over omløpshastigheten, sier Arnfinn Husøy til Nettavisen.

FÅR EGET ROM: Christian, snart 4, ser med stor spenning fram til å flytte og få sitt eget ro, forteller pappa Arnfinn Husøy.

Han kan fortelle at en leilighet på andre siden gaten nylig ble solgt 800.000 kroner over takst – fra 6,3 millioner kroner til 7,1 millioner.

Treromsleiligheten til Husøy er byttet ut med et «palass» med svømmebasseng i Nannestad til 6,2 millioner kroner.

Villaen er på 180 kvadratmeter.

Tobarnsfaren Husøy innrømmer at han kommer til å savne byen, og at de er spent på den nye tilværelsen på landet.

– Holter og Nannestad var langt fra vårt første valg, men et hus av den størrelse, tilstand og pris, og landlig, men likevel i relativ korte avstander til det meste vokser ikke på trær, sier Husøy.

Kraftig prisvekst i Oslo



Boligprisene i Oslo steg 1,7 mars, noe som var mest i landet. Prisene har nå steget 5,8 prosent så langt i år. Dette er en voldsom vekst, på linje med febertilstandene som hersket i hovedstaden for noen år siden.



Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer, er overrasket over at prisene i Oslo-markedet stiger så mye som de gjør.



– Det har blitt et betydelig større press i Oslo enn for noen måneder siden. Vi tror det skyldes at mye av usikkerheten i Oslo-markedet er borte. Flere investorer vurderer nå å kjøpe leiligheter og førstegangskjøpere ønsker å komme seg inn i markedet før prisveksten blir for stor. Vi ser at det er mye mer interesse på visninger og økt aktivitet i budrunden, sier Dreyer til Nettavisen.

Han synes temperaturen i boligmarkedet i Oslo har vært i overkant høy i første kvartal.

– Det er ikke sunt med så store svingninger. Boligkjøp er husholdningenes største investering og så store prisvariasjoner er vanskelig å forholde seg til, sier han.

Dreyer understreker at han ikke tror prisveksten vil fortsette ut året.

– Det kommer veldig mange flere boliger ut på markedet nå. Det skyldes blant annet at de som har kjøpt i forrige kvartal skal ut og selge i april og mai. Det bør bidra til å dempe prisveksten, men vi er usikre, spesielt med tanke på veksten i småboligmarkedet, sier han.

Føler seg presset ut av byen

På spørsmål om hvorfor han flytter svarer familiefaren:

– Årsaken er først og fremst at vi begge har jobber på Romerike. I tillegg har vi to små barn og bor i fjerde etasje uten heis. Det å komme seg ned på bakkenivå er også en fordel, sier han.

Husøy legger heller ikke skjul på at en viktig grunn for flyttevalget er lokalpolitikernes utvikling av hovedstaden.

– Tilretteleggingen for både småbarnsforeldre og de som har behov for bil den er ikke til stede. De presser oss ut av byen. Kostnadsnivået har blitt betraktelig høyere, og muligheten for parkering er mindre. I og med at vi jobber utenfor byen, så må vi ut og inn av bomringen. Det merkes på lommeboken, fortsetter han.

