Solveig vurderer å bytte jobb på grunn av nye bomstasjoner

To av lærerkollegene hennes har byttet arbeidssted grunnet bomstasjonen. Nå vurderer Solveig Hokstad om hun også skal skifte jobb.

Ved Skeie skole på Hundvåg har to lærere sluttet på grunn av bomstasjonen. Solveig Hokstad har ikke bestemt seg for om hun skal slutte eller kjøpe elbil, skriver Stavanger Aftenblad (krever abonnement).

Solveig Hokstad har vært lærer ved Skeie skole på Hundvåg i ni år. Nå vurderer hun å skifte jobb på grunn av bomstasjonen som starter innkreving 1. oktober. Hennes nåværende arbeidstid gjør at hun må betale rushtidsavgift både til og fra jobb.

På de 38 nye bomstasjonene i Stavnger-regionen vil det koste 22 kr (17.60 kr med autopassbrikke) utenfor rushtiden, og 44 kr (35,20 kr i

rushtiden med brikke). Rushtiden er mellom klokken 07.00 og 09.00 og 15.00 og 17.00.

- Det er trist at en skal måtte skifte jobb fordi en blir pålagt en høy utgift. Grunnen til at jeg jobber her, er jo at jeg trives, men jeg føler ikke jeg har råd til dette. Også mannen min kjører en del i forbindelse med jobb, og så har vi to barn som vi kjører til fritidsaktiviteter. Alt i alt blir det veldig dyrt, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Hun stiller spørsmål med hvor skolene på Hundvåg skal skaffe nye lærere fra dersom det er kun de som bor i området som ønsker å ta jobbene.

Tidligere i år skrev Aftenbladet at rektorene ved skolene på Hundvåg var urolig for at lærerne ville søke seg til andre deler av kommunen for å slippe bomringen.

Solveig Hokstad vil fra 1. oktober måtte passere ny bomstasjon i rushtiden to ganger daglig på vei til og fra arbeidsplassen Skeie skole nord for Stavanger sentrum.

