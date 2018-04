Solvik-Olsen utelukker ikke å bli Frp-leder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil tilbake på Stortinget, utelukker ikke at han kan overta som Frp-leder i framtiden og erkjenner metoo-svikt i partiet.

– Jeg er veldig godt fornøyd med livet der jeg er nå, men hva verden bringer om ti år, vet ingen. Jeg vil ikke utelukke noe, men jeg går ikke rundt og tenker på det daglig. Jeg opplever at Siv sitter trygt og at temaet ikke er oppe til diskusjon, sier Solvik-Olsen til Stavanger Aftenblad.

Han avviser dermed ikke at partilederrollen er uaktuell for ham, men svarer nei på spørsmål om Siv Jensen har fortalt ham hvor lenge hun vil bli sittende.

Solvik-Olsen takket foran forrige stortingsvalg nei til å stå på sikker plass på Rogaland Frps liste etter et familieråd. Ved neste korsvei kan han imidlertid være på full fart tilbake på Løvebakken:

– Jeg er ikke ferdig med Stortinget for evigheten, men jeg har det veldig bra som statsråd. Samtidig er det veldig flinke folk i Stortinget som det ikke er noen grunn til å kjempe ut, sier han.

Solvik-Olsen mener det har vært en sterk bevissthet om rutinene for varsling og håndtering av trakasseringssaker i partiet etter Birkedal-saken i 2011. Den tidligere ordførerkandidaten i Stavanger Trond Birkedal ble året etter funnet skyldig i uanstendig oppførsel mot ni gutter og dømt til sju måneders ubetinget fengsel.

– Som sådan har partiet sviktet ved at en ikke har klart å fange opp dette på rett måte, men jeg håper jo at man opplever at ting blir løst best mulig nå, sier han, og er samtidig klar på at trakasseringssakene i kjølvannet av meeto-kampanjen verken hører hjemme i Frp, eller i andre politiske partier eller organisasjoner.

Frp avholder sitt årlige landsmøte på Gardermoen denne helgen

