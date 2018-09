Sondre Gravir blir ny sjef i Sats

Henter Schibsted-topp til treningskjede.

- Sats er et utrolig spennende selskap og jeg har vært medlem der i 20 år. Det er et selskap med kraftige vekstambisjoner som jeg synes det er spennende å være en del av, sier Sondre Gravir til Nettavisen, som fredag ble avduket som ny sjef for treningskjeden Sats.

Han forlater dermed toppjobben i mediekjempen Schibsted, hvor han har jobbet siden 2007.

- Det er ekstremt rart og vemodig å slutte i Schibsted, med gode kolleger og produkter som jeg brenner for, sier han.

- Så hvorfor slutter du?

- Det er aldri riktig timing for slike ting. Vi har vært gjennom en spennende utvikling på markedsplass-området i Schibsted og det vil gå bra der fremover. Vi har akkurat flyttet hjem fra Barcelona med familien og skulle man slutte, så føltes det som et naturlig tidspunkt, sier Gravir.

Sjefen til sjefen i Finn

Gravir (40) har hatt steget lynraskt i gradene hos mediegiganten etter han begynte der for 11 år siden.

Gravir har vært administrerende direktør for Bergens Tidende, Aftenposten og Finn.no. I dag er han toppsjef for Schibsteds rubrikksatsinger, kalt Schibsted Markedplaces. Disse inkludererer Finn.no, svenske Blocket, franske LeBonCoin og en rekke andre liknende sider rundt omkring i hele verden.

Han har også ofte blitt trukket frem som en mulig etterfølger til konsernsjef Rolv Erik Ryssdal (55).

Les også: Schibsted deles i to

Fellestrekk

Aviser og rubrikkannonser på nett har tilsynelatende lite til felles med treningsstudiebransjen, men Gravir ser likevel endel likhetstrekk.

- Det er jo en helt annen bransje, men både Finn, Aftenposten og Sats har sterke merkevarer og er viktige produkter i mange folks liv. Samtidig tror jeg vi kan gi de som trener på Sats bedre digitale brukeropplevelser.

- Mange har trukket deg frem som en mulig etterfølger til Ryssdal. Kan det være aktuelt for deg å vende tilbake til Schibsted på et tidspunkt?

- Det blir helt feil for meg å spekulere i det. Men jeg er utrolig glad i Schibsted og fortsetter heldigvis i styret i Finn, sier Gravir.

Lei seg

Ryssdal selv sier han er lei for at Gravir forlater mediegiganten.

- Sondre har vært en enestående leder i de årene han har jobbet for Schibsted og vi vil savne evnene og kompetansen hans. I løpet av de siste årene har vi jobbet tett sammen og utviklet et vennskap. Jeg vil savne han som en person og hans positive personlighet, og jeg er lei meg for at han forlater oss, sier Ryssdal i en pressemelding.

Gravir, som er fra Vear i Tønsberg, vil overta etter Olav Thorstad, som kunngjorde sin avgang i slutten av august etter ti år i sjefstolen.

Mest sett siste uken