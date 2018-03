Sparebank 1 gjør det dyrere å bruke kredittkort

Øker kostnaden for bruk i utlandet.

Sparebank 1 endrer nå prisstrukturen for bankens 565.000 kredittkortkunder - inkludert de som bruker LO-kortet LOfavør MasterCard.

Den viktigste endringen er at det såkalte valutapåslaget for bruk av kredittkortet i utlandet økes fra 1,75 til 2 prosent.

I praksis betyr det at banken gir deg en dårligere valutakurs når du bruker kortet i utlandet, inkludert på utenlandske nettbutikker som ikke tar betalt i norske kroner.

Samtidig kutter de ekstra gebyr på kontantuttak i utlandet.

Øker prisen fordi andre har økt prisen

Med endringen går banken fra å være av de billigere, til å legge seg høyere enn DNB som har 1,95 prosent i valutapåslag. Ellers i markedet ligger valutapåslaget på nettopp 1,75 til 2 prosent.

I en kommentar til det kommersielle nettstedet Dinero som først omtalte endringen, sier leder for forretningsutvikling i Sparebank 1 Kredittkort Kjell Terje Kleveland, at endringen skjer fordi de «opplever at det er en generell enighet i bransjen om at dette er et fornuftig nivå».

Det er den samme begrunnelsen som DNB brukte i 2016 da de økte sitt valutapåslag til 1,95 prosent.

- Det høres ut som om dere øker inntektene deres med 14% fordi dere kan gjøre det og at bransjen sammen drar opp kostnadene for kundene. Hvorfor er dette nødvendig?

- Det er viktig å understreke at vi samtidig fjerner flere gebyrer. Totaleffekten for oss blir dermed vesentlig lavere inntekter i sum på utlandsbruk, ikke høyere. At vi nå fjerner gebyret for kontantuttak, tilsvarende et kutt på minimum 35 kroner per transaksjon, medfører en betydelig besparelse for kundene. Dette er endringer vi gjør for å oppmuntre til kredittkortbruk ved utenlandsreiser, sier Kleveland til Nettavisen.

- Med økningen i valutapåslaget legger vi oss på samme sats som en rekke andre banker. Dette er en markedstilpasning i den forstand at de fleste større aktørene i bransjen nå ligger i størrelsesorden 2 prosent. Dette er nok en konsekvens av at marginene på transaksjoner i utlandet er vesentlig redusert de siste årene.

Store endringer på uttak av kontanter

Samtidig som de endrer valutapåslaget, gjør banken ganske store endringer for prisen på å ta ut kontanter:

Ekstra gebyr for minibank-uttak i utlandet fjernes

Gebyr for kontantuttak i Norge økes fra 35 til 40 kroner

Gebyr for uttak over skranke senkes fra 75 til 40 kroner

Endringene trer ikraft 1. mai.

