Sparebank 1 sendte ut feil tall - 33.000 bankkunder må gjøre endringer

Sparebank 1 har levert inn feil fondstall i den forhåndsutfylte skattemeldingen. Nå må flere tusen kunder rydde opp.

Totalt 33.000 Sparebank 1-kunder over hele landet er berørt av en feil i den forhåndsutfylte skattemeldingen, skriver Altaposten.

«Kjære kunde! På grunn av en feil i våre systemer, inneholder den forhåndsutfylte skattemeldingen din feil tall for dine fond i SpareBank 1. Dette må korrigeres senest 30. april, som er fristen for å levere skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister. Du finner mer informasjon, årsmelding med riktige tall og veiledning under "Meldinger" i nett- og mobilbanken. Vi beklager bryderiet!», skriver banken.

Det er sendt ut feil tall for fond, og dette må korrigeres senest 30. april.

- Vi holder på med å varsle kundene som er berørt av dette via SMS. I kundenes innboks i nettbank og mobilbank finnes det en ny årsmelding, samt en veileder hvor det står hvilke poster i skattemeldingen som må kontrolleres. De berørte kundene må gjøre en manuell jobb på skattemeldingen som følge av denne feilen, noe som er beklagelig, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge, en av de berørte bankene.

Avviket kan være fra noen øre og opp til store summer, opplyser Loftås.

