SpareBank 1 Østlandet setter opp rentene

SpareBank 1 Østlandet øker rentene på innskudd og lån.

Rentene på innskudd og lån økes med i hovedsak 0,25 prosentpoeng.

Kari Gisnås, direktør for personmarkedet i SpareBank 1 Østlandet, påpeker at renta fortsatt er lav nok til at det skal være mulig for mange å fortsette sparing i tilfelle renta må settes opp ytterligere.

- Etter sju år med fallende og svært lave renter starter nå klatreetappene. De vil komme pent og forsiktig. Vi har bedt folk benytte gode tider til å spare, og vi gjør det igjen.

LES OGSÅ: Slik kan du spare 50.000 kroner på å binde renten

Tidligere fredag kom DNB med nyheten om at også de setter opp renten. Banken øker rentene på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

- Benytt gode tider til å spare



Renta på Grønt boliglån forblir uendret.

- Vi vil slå et slag for miljøet, sier Gisnås, og fortsatt gi svært gunstig lånerente til de som ønsker å utbedre boligen eller bygge miljøbolig, sier Gisnås.

Renten på Boliglån for unge settes opp med i hovedsak 0,20 prosentpoeng

- Det er viktig for oss å prioritere de unge, sier Gisnås.

For nye lån gjelder de nye prisene fra onsdag 26.september. For innskudd og for eksisterende lån gjelder de nye prisene fra 11.oktober for bedriftsmarkedskunder og fra 8.november for boliglåns- og personmarkedskunder.

Ber kunder bytte bank

Det er normalt at bankene setter opp sine utlånsrenter i kjølvannet av renteheving fra sentralbanken. Forbrukerrådet mener likevel at folk som allerede betaler 3 prosent rente eller mer på boliglånet sitt, ikke bør godta høyere rente.

– De bør heller vurdere å flytte lånet, sa fagansvarlig for Finansportalen hos Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen, til NTB torsdag.

Hun viste til at bankene allerede har tjent godt på rentenedsettelsene i Norges Bank fra 2016.

– Siden da har de største bankenes fortjeneste på boliglån vært så høy at de fint tåler en litt høyere rente i pengemarkedet uten å sette opp prisene til kundene, sa Realfsen.

Mest sett siste uken