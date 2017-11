- Regjeringen i ferd med å skatte i hjel det grønne skiftet, sier Christian Stav, som er sjef for det nordtrønderske kraftselskapet NTE.

Christian Stav er konsersjef i det nordtrønderske kraftselskapet NTE.

NTE eier halvparten av det nyåpnede vakkraftverket Linvasselv sammen med finske Fortum, Uniper og Holmen Energi.

Kraftverket ligger noen meter inn på svenskesiden av grensen, og skatter derfor til Sverige.

Etter at kraftverket har blitt oppgradert, vil det i år få et skattbart overskudd på cirka 142 millioner kroner. I Sverige betyr det 39 millioner kroner i skatt.

Stav har regnet ut at i Norge ville skatten ha blitt 86 millioner kroner. Altså en forskjell på 47 millioner.

– Det er mange festtaler om norsk kraft, men i praksis er regjeringen i ferd med å skatte i hjel det grønne skiftet, sier han til Dagens Næringsliv.

Han sier at oljebransjen har lavere skatt i Norge, fordi oljeselskapene får større fradrag. Han sier at skatteskjerpelser på vannkraft gjør det mindre lønnsomt å investere. Resultatet for NTE, er at konsernet ikke oppgraderer anleggene.

