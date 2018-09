Sporveien vant i retten - nå kan Oslo kommune skaffe nye trikker

Retten avviste Siemens krav om innsyn i kontrakten og forhandlingene mellom Sporveien og den spanske leverandøren Caf.

I juni begjerte Siemens midlertidig forføyning mot Sporveien på grunn av krangler om innsyn i dokumenter i forbindelse med at trikkeanskaffelsen i Oslo kommune.

Totalt hadde Oslo kommune planlagt å bruke over åtte milliarder kroner på 87 nye trikker og trikkeinfrastruktur, og kontrakten gikk til den spanske leverandøren Caf.

Siemens fremmet da krav om innsyn i kontrakten og dokumenter fra forhandlingene, et spørsmål som nylig ble behandlet ved Oslo byfogdembete.

Avviser innsynskravet



Rettens konklusjon er at Sporveiens vurdering, som er at dokumentene Siemens ønsket innsyn i er taushetsbelagt informasjon, er riktig. De avviser dermed Siemens krav om innsyn.

14. september trakk Siemens saken sin, noe som vil si at Sporveien nå kan fortsette trikkeanskaffelsen.

– Sporveien har gjennomført alt arbeid med trikkeanskaffelsen i henhold til de lover og regler som gjelder for offentlige anskaffelser, også behandlingen av innsynsbegjæringer, sier CFO og ansvarlig for trikkeanskaffelsen i Sporveien, Marianne Vik, i en pressemelding.



– Vi er glade for at retten er enig i de vurderingene vi har gjort og ser frem til å fortsette samarbeidet med CAF for å sikre at Oslo innen få år får et fornyet, attraktivt og robust trikketilbud med nye, moderne trikker, sier Vik.

Skal være på veien innen 2024



De første to trikkene skal leveres til vintertesting i 2020, det blir storproduksjon fra 2021 og alle skal være i trafikk i 2024. Planen er at de skal være i trafikk frem til 2060.

Ifølge Sporveien må de nye trikkene bestå vintertestingen i 2020, ellers kan kontrakten bli hevet.

Det var ikke kollektivselskapet Ruter som bestemte at byen skulle få nye trikker. Bestillingen kom fra Bystyret, og ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen ble aldri spurt om Oslo burde satse på gigantprosjektet med nye trikker.

– Vi fikk en bestilling fra Oslo kommune om at de skulle ha trikk. Prosessen startet aldri med «hva synes dere at vi burde ha gjort?». Det startet med at «vi skal ha trikk», fortalte Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen i et større intervju med Nettavisen i fjor.

