Spotify-grunnlegger Daniel Ek verdt 18 milliarder etter én dag på børsen

Daniel Ek har all grunn til å smile.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag ble Spotify børsnotert på New York Stock Exchange. Aksjen åpnet på 140 dollar og stengte på 149,01, men har onsdag falt tilbake til 140 dollar.

Selskapets verdi er dermed drøyt 200 milliarder kroner.

Grunnlegger Daniel Ek, som eier ni prosent i selskapet, sitter på verdier for 2,3 milliarder dollar eller 18,5 milliarder norske kroner.

Hans medgrunnlegger Martin Lorentzon er enda mer verdt – over tre milliarder dollar eller 23 milliarder norske kroner.

Spotify ble grunnlagt i 2007 er en strømmetjeneste for musikk hvor artistene får betalt per gang en av låtene deres blir avspilt, mens det svenske selskapet tjener penger på abonnementsalg og annonser mellom låtene.

Spotify har i dag 157 millioner månedlige brukere og 71 millioner abonnenter, ifølge CBS. Selskapet har fremdeles sitt hovedkontor i Stockholm, med avdelinger i 16 andre land.

Daniel Ek er bare 35 år gammel, men tjente seg rik allerede som 23-åring, skriver CNBC. Han startet sitt første teknologifirma som 14-åring og solgte annonseselskapet Advertigo ni år senere. Den gang brukte han rikdommen på å kjøpe seg en Ferrari og feste på nattklubber i Stockholm, men denne livsstilen har han gått bort fra.

I et intervju med The New Yorker har Daniel Ek fortalt at han ble deprimert av alle pengene og gullgraverne som strømmet til.

- Jeg har alltid ønsket å høre til og jeg trodde at dette skulle løse seg da jeg fikk penger, men i stedet satt jeg igjen uten en anelse om hvordan jeg ønsket å leve, sa Ek.

Ifølge CNBC flyttet han til en liten hytte utenfor Stockholm – og det var der han og kameraten Martin Lorentzon i 2006 kom opp med ideen om Spotify.

- Jeg vokste opp i et arbeiderklassehjem og hadde ikke råd til all musikken, så jeg tenkte over hvordan jeg kunne få tilgang til musikken på en lovlig måte som også kompenserte artistene. Det var sånn vi kom opp med Spotify, sa Daniel Ek til CBS kort tid før børsnoteringen tirsdag.

- Selv om dette åpenbart er en stor dag og jeg virkelig er stolt av mine ansatte, føler jeg det som om vi bare er i startfasen.

Nå har han ifølge CNBC tatt plass på den eksklusive listen over dollarmilliardærer under 40 år, som det bare finnes rundt 60 av i hele verden.

Mest sett siste uken