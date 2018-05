Spotify reduserer underskuddet

Noen gevinst var ikke ventet, og det ble det heller ikke da Spotify leverte sitt første kvartalsresultat som børsnotert selskap. Men underskuddet er redusert.

Tapet i forrige kvartal ble på knappe 400 millioner kroner, 55 prosent mindre enn i forrige kvartal og 71 prosent mindre enn samme kvartal i 2017.

Musikktjenestens omsetning var på nesten 9 milliarder kroner, noe som er 26 prosent bedre enn i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer omtrent det samme som Spotify hadde i sin prognose.

Spotify hadde 170 millioner månedlige brukere, opp 30 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Blant dem var 75 millioner betalende, en økning på 45 prosent.

Antallet betalende brukere var noe høyere enn analytikerne hadde ventet seg.

Første måned på New York-børsen ble for øvrig relativt stabil for Spotify. Aksjen har kostet rundt 165 dollar, noe som gir en børsverdi på rundt 210 milliarder norske kroner.

Ved stengetid på Wall Street onsdag hadde Spotify-aksjen steget med 3,1 prosent.

