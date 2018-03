Sprekken som bare ble større og større

Stortinget vant sløseriprisen 2015. Siden den gang er sprekken blitt tre ganger større.

- Det er rart at ikke flere reagerte tidligere. Vi synes det var sjokkerende dengang, men vi møtte en lukket dør når vi skulle tildele prisen, sier Karine Ugland Virik, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, til Nettavisen.

Sløseriprisen deles ut av Nettavisen og Skattebetalerforeningen og skal belyse forskjellige sider av hvordan det offentlige Norge forvalter fellesskapets midler.

Kåringen gjelder den offentlige instans som har vist størst uforsiktighet med samfunnets felles midler.

Stortinget stakk i 2015 av med den lite flatterende seieren, for oppussingen av Stortinget til 1,45 milliarder kroner, med en foreløpig budsjettsprekk på 300 millioner kroner.

Økte og økte

Siden den gang har imidlertid sprekken til Stortinget blitt mye, mye større. Sent i 2016 ble det kjent at sluttregningen lå an til å bli 1,8 milliarder kroner - 700 millioner over budsjettet som ble lagt til grunn i 2013.

Tidligere i år ble det kjent at regningen stiger til 2,3 milliarder kroner, altså 1,2 milliarder kroner mer enn opprinnelig budsjettert. Både stortingsdirektør Ida Børresen og stortingspresident Olemic Thommessen har trukket seg sine verv som følge av skandalen.





Lukket dør

Da Nettavisen og Skattebetalerforeningen skulle utdele sløseriprisen til Børresen for to år siden, ble de bare møtt av en lukket dør.

LUKKET DØR: Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen ville dele ut Sløseriprisen til Stortinget, men ingen ville ta imot.

- Stortingets ledelse tok ikke engang imot prisen. Det var ikke noe åpenhet rundt dette og vi opplevde ikke at det var noen erkjennelse av hvor alvorlig det var. Samtidig mener jeg dette viser at sløseriprisen er både riktig og viktig, sier Virik.

Ytterligere utsatt

Året etter var det Helse Sør-Øst som vant sløseriprisen. De hadde brukt en halv milliard kroner på et røntgensystem som er kraftig forsinket og som mange leger mener bør skrotes.

Siden den gang har problemene bare tiltatt. Etter utdelingen er det blitt kjent at systemet, som ble kjøpt i 2013, er forsinket med ytterligere fem år og ikke vil bli endelig innført før i 2022.

I slutten av fjoråret varslet Riksrevisjonen, Stortingets revisjons- og kontrollorgan, at også de vil se på Helse Sør-Østs røntgensystem. Gjennom undersøkelsen skal de finne årsaker til at Helse Sør-Øst «så langt ikke har nådd målsettingen om å etablere en felles radiologiløsning i regionen».

Rapporten kommer i november 2018.

Juryen, som består av Virik, Hallgeir Kvadsheim, fagleder Sigun Aasland fra Agenda, prosjektleder Mathilde Fasting fra Civita og sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen, har nominert fem kandidater til Sløseriprisen for 2017.

