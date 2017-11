SSB kan ta Meyers advokatregning

SSB kan komme til å ta regningen etter at Christine Meyer hyret inn advokat Dag Steinfeld, skriver VG.

Administrerende direktør for Statistisk Sentralbyrå, Christine Meyer, hyret fredag inn advokat Dag Steinfeld i forbindelse med konflikten mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp).

Nå kan SSB komme til å ta advokatregningen, skriver VG.

Steinfeld ble hentet inn da Meyer skulle ha møte med Siv Jensen om konflikten mellom de to.

- Det er Christine Meyer som administrerende direktør, som har bestilt og anskaffet juridisk bistand. Kontrakten er oversendt administrasjonsdirektøren, skriver Kristin Fredriksen i SSBs kommunikasjonsavdeling i en tekstmelding til VG lørdag.

Nevnte Steinfeld skapte fredag overskrifter da han tordnet løs mot journalistene da han skulle møte pressen i forbindelse med saken.

Jensen uttalte fredag at hun ikke har tillit til Meyer som SSB-sjef, mens Meyer gikk i strupen på Jensen og Finansdepartementet for å blande seg for mye inn i det SSB driver med.

Fredag kveld skrev VG at Meyer og hennes arbeidsgiver er enige om at hun skal fratre stillingen i SSB så fort som mulig, men at det fortsatt gjenstod at de skulle komme til enighet om andre deler av avtalen.

Avisen skriver at det dreier seg om en sluttpakke til Meyer, og at forhandlingene vil pågå gjennom helgen.

Mest sett siste uken