SSB: Lav utdanning gir høy ledighet

Nesten fire av ti arbeidsledige har bare grunnskolen i formell utdanning.

Det er konklusjonen ut fra de seneste SSB-tallene om arbeidsledighet, brutt ned på ledighet og formell studiekompetanse. Det er snakk om den registrerte arbeidsledigheten, de som formelt står oppførte som arbeidsledige.

SSB-tallene viser at de som bare har grunnskole å skilte med sliter tyngst i arbeidsmarkedet, kanskje ikke så overraskende. I november 2018 hadde 38,4 prosent av de registrerte arbeidsledige grunnskolen som eneste skolegang. 35 prosent av de ledige kunne skilte med videregående skole, slik at over syv av ti arbeidsledige i Norge ikke hadde høyere utdanning.

Bare 6 prosent

Da ser tallene langt annerledes ut for ledige med høyskoleutdanning. Snaue 6 prosent av den totale ledigheten utgjøres av personer med lang universitets- eller høyskoleutdanning.

Arbeidsledige med kortere universitets- eller høyskoleutdanning utgjør ca. 15 prosent av totalen. Men det overordnede bildet er, jo lavere formell utdanning, desto høyere arbeidsledighet.

Konklusjonen i den forrige rapporten fra november 2017 var at det var størst nedgang i ledigheten blant dem med videregående utdanning.

Den ferskeste ledighetsstatistikken omfatter personer som er registrert som arbeidsledige hos NAV, samt personer på tiltak hos NAV i november hvert år. Statistikken omfatter også personer med midlertidig personnummer (D-nummer).