SSB-maktkamp bekymrer opposisjonen

Finansminister Siv Jensen (Frp) må svare Stortinget på striden mellom henne og SSB-sjef Christine Meyer. Litt som en Kafka-prosess, mener jussprofessor.

– Dette kommer til å få etterspill i Stortinget, sier Aps finanspolitiske talsmann Trond Giske til NTB, som i første omgang varsler spørsmål om påstandene SSB-direktør Christine Meyer kom med på en pressekonferanse fredag.

– Det er veldig alvorlige beskyldninger Meyer kommer med. For det første sier hun jo at departementet er fullt informert om omstillingene. For det andre sier hun at når departementet først grep inn, opplevde hun det som inngripen i SSBs uavhengighet. Her har Meyer og Jensen helt motsatte fortellinger, sier Giske til NTB.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener Jensen har utvist elendig lederskap, og KrF-leder Knut Arild Hareide er bekymret for SSBs uavhengighet.

– Som en Kafka-prosess

Jensens håndtering er uryddig, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

– Det er spesielt at man ikke har satt i gang en oppsigelsessak, men bare har fått diverse utsagn i mediene. Det må ha vært litt som en Kafka-prosess for Meyer. Så lenge hun ikke har fått et skriftlig dokument med en rimelig presis angivelse av statsrådens kritikk, så er det vanskelig å svare, sier Bernt til NTB.

NTB har fått innsyn i SSB-direktørens arbeidsavtale. Her går det fram at Meyer er «forpliktet til å finne seg i omplassering til andre arbeidsoppgaver» dersom hun ikke «innfrir stillings- og resultatkrav». Det heter også at arbeidsgiver kan si opp arbeidsforhold «på de grunnlag og med de frister som følger av tjenestemannsloven».

Ifølge Bernt er det lite aktuelt at en toppleder på Meyers nivå blir omplassert, og at realiteten er at hun før eller siden må forlate stillingen.

Ikke tillit

Fredag nådde striden mellom de to kokepunktet. Meyer hadde dagen før fått beskjed av Jensen om at hun ikke lenger hadde tillit og valgte derfor å ta med seg advokat til et planlagt møte hos Finansdepartementet fredag morgen. Det førte til at Jensen avlyste møtet. Fredag ettermiddag erklærte hun at hun ikke lenger har tillit til Meyer på grunn av håndteringen av omstillingsprosessen i SSB.

– Jeg har meddelt henne at hun ikke lenger har min tillit. Det mener jeg hun må vurdere nøye, sa Jensen.

Meyer kom på sin side med ramsalt kritikk av Jensen og gjorde det klart at hun ikke hadde tenkt å gå.

– Etter de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

Innvandringsforskning

Konkret hevdet hun at SSB er blitt «presset på innvandringsfeltet».

Da NTB spurte Jensen om forskning på innvandring var et tema hun hadde tatt opp spesielt, eller vært bekymret for dette, svarte finansministeren generelt: Temaene i dialogen har vært forskningsarbeid og arbeid med modeller, tilstrekkelig kompetanse og nøkkelpersonell, ifølge ministeren.

– Vi har utført vår eierrolle i tråd med det vi skal. Vi har uttrykt bekymring for at byrået også for fremtiden leverer på samfunnsoppdraget sitt, svarer hun.

– Vanskelig for SSB

Styret i SSB hadde et ekstraordinært møte fredag, men tok ikke stilling til striden fordi at det er en sak mellom Meyer og Finansdepartementet.

– Dette er en svært vanskelig situasjon for SSB og de ansatte i SSB. Det er viktig at man raskt kommer ut av denne situasjonen og at SSB får den tilliten som vi vet de har i samfunnet, sier styreleder Morten Reymert til NTB.

Han mener imidlertid ikke at situasjonen går utover arbeidet i SSB.

Styret behandlet et brev der Jensen ba om at omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstillingen.

Utvalget fikk samtidig et tilleggsmandat om forsknings- og analysevirksomheten i SSB og utvidet frist til 15. mars neste år.

