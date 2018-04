Stø kurs på Oslo Børs

Oslo Børs sto nesten stille fredag. Da børsen stengte, hadde hovedindeksen falt 0,03 prosent til 862,73 poeng.

Som dagens mest omsatte selskap bidro DNB til at Oslo Børs unngikk røde tall. Bankgiganten steg med 1,1 prosent samme dag som den overtok lavpriskjeden Nille.

Samtidig sank Statoil, som var nest mest omsatt, med 0,2 prosent. Telenors aksjekurs holdt seg på sin side nærmest uendret og endte med en oppgang på 0,03 prosent.

Langt verre var det for I.M. Skaugen. Shippingselskapet stupte med 12,6 prosent, dagen etter at E24 skrev at aksjonærene stemte for å få selskapet strøket fra notering på Oslo Børs.

Bredbåndleverandøren NextGenTel Holding, et selskap som ifølge Hegnar.no leverte et resultat for første kvartal der de gikk 53,5 millioner kroner i pluss, steg på sin side med 16,6 prosent. Dagens store vinner var imidlertid programvareselskapet Induct, som steg med hele 24,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje steg svakt fredag. Et fat ble ved 18.30-tiden omsatt for 74,76 dollar. Amerikansk råolje lå på 68,22 dollar på samme tidspunkt.

Den svake økningen i oljeprisene kom på en fredag med positive tall på mange av de store børsene. Frankfurt-børsens indeks DAX 30 gikk opp 0,6 prosent, London-børsens FTSE 100 steg 1,1 prosent, mens Paris-børsens CAC 40 gikk opp med 0,5 prosent.

