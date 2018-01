Står du i bensinkø på mandager? Det kan du slutte med

Når det er tilløp til håndgemeng ved bensinpumpene, er det på tide å forandre noe, mener André Jakobsen Svavik.

(GJENGANGEREN): Du har kanskje fått det med deg allerede. Bensinprisen på tirsdag er ikke nødvendigvis dyrere enn mandag morgen. Det var før, det. I høst ble det forandringer. Det var Circle K som bestemte seg for å gjøre det på en ny måte. Formålet med det er å sikre kundene jevnere pris gjennom uka, samtidig som det ikke lenger trenger å være kaos på bensinstasjonene søndag kveld og mandag morgen.

– Så nå er det roligere tilstander på stasjonene på søndager og mandager?

– Vi har ikke merket så stor forskjell ennå, men vi ser en endring. Det er fortsatt en del køer. Det tar tid å endre folks vaner, og alle har kanskje ikke fått med seg endringen. Men det er litt jevnere trafikk nå, enn hva det var før, sier André Jakobsen Svavik til Gjengangeren.



Han bør vite det. Ikke bare er han daglig leder på Circle K i Åsgårdstrand. Han har også ansvaret for stasjonen i Holtandalen, på Vestskogen på Nøtterøy, i Andebu og på en stasjon i Porsgrunn.

Det var en spørreundersøkelse blant kundene som førte til at bensinstasjonskjeden endret sin måte å prissette drivstoff på. Et av tiltakene de gjorde var å kutte veiledende pris med en krone. Dermed reduserte de de store forskjellene mellom høyeste og laveste pris gjennom uka.

Ettersom det fremdeles er kamp om å tilby drivstoff til konkurransedyktige priser, har andre bensinstasjonskjeder vært nødt til å følge etter. Du kan altså godt få rimeligere drivstoff på en tirsdag enn på en mandag, selv om du velger en annen stasjon.

Noen kunder stusser

– Har dere fått mange reaksjoner fra kunder som stusser over at prisen på en søndagskveld eller mandags morgen ikke er så billig som de hadde forventet?

– Ikke så mange. Det har faktisk vært flere som har vært overrasket dagen etter, på tirsdager, når de oppdager at literprisen på diesel eller bensin ikke var dyrere enn dagen i forveien, forteller Svavik.

Bensin og diesel er for folk flest nokså rådyrt. En gjennomsnittskunde fyller 1.000 liter drivstoff i året, og fyller tanken to til tre ganger i måneden. Derfor er pris fortsatt det viktigste konkurranseelementet mellom kjedene. Slik vil det fortsatt være, men svingningene blir altså ikke like store som før.

STRESS NED: Nå er det ikke lenger så viktig når du fyller tanken, for det er ikke bare søndagskvelder og mandag formiddag du kan få en god pris, forklarer André Jakobsen Svavik på Circle K i Åsgårdstrand.

Kø ut i rundkjøringen og slåssing ved pumpene

Før endringen i prissetting på drivstoff, kunne det til tider være det rene kaos i rushtida.

– Til tider gikk det ut over sikkerheten på stasjonene, rett og slett. I Holtandalen kunne det være kø helt ut i rundkjøringen. Og når det blir tilløp til slåssing rundt pumpene fordi noen ergrer seg over at en bil blir stående litt for lenge, er det på tide å gjøre noe, sier Svavik.

Han skjønner at kundene er prisbevisste.

– Selv om det ikke utgjør store summer per tanking, blir det jo litt penger i løpet av et år, sier han. – For oss er ikke målet at bensinen og diesel skal koste mer, men at prisen skal være jevnere så folk i større grad kan tanke når det passer dem. Det er fortsatt slik at kjedene bare bestemmer 10 prosent av prisen. 60 prosent av det du betaler er avgifter, sier Svavik.

