Statkraft forhandler med flere aktører om å bygge store datasentre i Norge. Endringer i skatteloven gjør det mulig å tiltrekke seg datagiganter.

Statkraft forhandler i disse dager med selskaper fra blant annet USA om å bygge store datasentre i Norge, melder Reuters.

Forhandlingene startet etter en endring i den norske skatteloven i år, som gjør at datasentre er unntatt fra eiendomsskatt. Dette gjøres for å kunne konkurrere med våre naboer i Norden som allerede har tiltrukket seg store firmaer som Apple, Facebook og Googles eierselskap Alphabet.

– Konkurransen er tøff, men vi her et godt tilbud. Norge er nå et bra sted å etablere firmaer som driver med avansert datateknologi, sier Statkraft-direktør Christian Rynning-Tønnesen til nyhetsbyrået.

Han sier selskapet jobber hardt for å få kontraktene signert, uten at han kan si når det vil skje.

