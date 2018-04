Statoil kan få ekstraskatt på 4 milliarder kroner

Statoil har fått varsel fra norske skattemyndigheter om at selskapet kan få en ekstra skatteregning på opp mot 500 millioner dollar.

I en fotnote til Statoils resultat for første kvartal opplyser selskapet at det 28. februar i år mottok en avviksmelding fra norske skattemyndigheter.

Statoil og skattemyndighetene strides om hvor mye av kostnadene til forskning og utvikling som skal regnskapsføres under skattereglene for offshorevirksomheten. Selskapet opplyser at det maksimalt kan dreie seg om 500 millioner dollar, eller snaut 4 milliarder kroner.

Ekstraregningen kommer i tillegg til en annen skattekrangel Statoil har med norske myndigheter, skriver Dagens Næringsliv. Fra før er det kjent at både Statoil og Statkraft har fått varsel fra Skattekontoret for storbedrifter om at de vil bli ilagt en skatteskjerpelse ettersom selskapene i flere år har spart flere milliarder kroner i skatt i Belgia.

Begge selskapene har ifølge avisen betalt lite i skatt av sine overskudd i Belgia, der begge selskapene har opprettet internbanker. Ved hjelp av disse bankene har de to største statskontrollerte energiselskapene flyttet ut store deler av sin egenkapital og dermed kuttet skatteregningen med milliardbeløp, skrev Dagens Næringsliv i mars.

Mens Statkraft har oppgitt i sitt siste resultatregnskap at det foreløpige varselet er på 4 milliarder kroner for årene 2008 til 2014, oppgir ikke Statoil noe beløp i sin omtale av forhåndsvarselet om skattesmell for årene 2012 til 2014.

(©NTB)

