Statoil med resultat på hele 34,7 milliarder kroner

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 4,4 milliarder USD (34,7 milliarder kroner) og 1,5 milliarder USD (11,8 milliarder kroner) etter skatt i første kvartal 2018.

Driftsresultatet i henhold til IFRS var på 5,0 milliarder USD, og IFRS- resultatet var på 1,3 milliarder USD.

- Første kvartal var kjennetegnet av: solid inntjening fra alle segmenter, skriver Statoil i en børsmelding.

Selskapet fremhever også en sterk kontantstrøm, at netto gjeldsgrad ble redusert fra 29,0 % til 25,1 % og sterk drift med rekordhøy internasjonal produksjon.

- Sterke resultater fra forbedringsarbeidet har gitt oss en lavere kostnadsbase, og vi leverer høy verdiskapning ved høyere priser og solid inntjening fra alle segmenter. Vi har fortsatt solid drift, og den internasjonale produksjonen var rekordhøy. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var meget sterk på over 7 milliarder dollar i kvartalet. Vi har redusert gjeldsgraden fra 29,0 % til 25,1 %, etter å ha betalt for Martin Linge, sier konsernsjef for Statoil ASA, Eldar Sætre.

