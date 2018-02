Statoil-topp Arne Sigve Nylund frykter norsk oljenedtur om sju år

Hvis ikke det blir gjort noen nye store oljefunn i Norge snart, vil det komme en oljenedtur fra 2025, advarer Arne Sigve Nylund i Statoil.

- Nå haster det litt, sier Arne Sigve Nylund til Nettavisen.

Nylund, som er Statoils sjef for norsk sokkel, og har slik sett en av AS Norges viktigste stillinger, er bekymret. Fremover er det to store utbygginger på norsk sokkel, Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som er ferdig i 2019, og Johan Castberg-feltet i Barentshavet, som er ferdig i 2022. Deretter er det stopp.

Nedtrapping

Når man tar høyde at det vanligvis tar hele 10 år fra boring til feltet begynner å produsere olje, sier det seg selv at tiden nå er knapp. Uten nye, store funn innen den tid, vil oljeproduksjonen i Norge falle.

- Gitt at man ikke finner noe flere store felt, blir det en nedtrapping av oljeproduksjonen i Norge. Det er negativt både for verdiskapning og sysselsetting og vil ha mange uheldige ringvirkninger for økonomien, sier Nylund.

Det hjelper heller ikke på humøret at Venstre har fått gjennomslag for at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes i løpet av de neste fire årene. Det reduserer naturlig nok sjansen for å finne nye, store oljefelt. Nylund var ikke fornøyd med beslutningen.

- Statoil som selskap har vært tydelig at det er behov for å få en større arbeidsflate på norsk sokkel og i den sammenheng mener vi det er viktig å ha en konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Samtidig, når den beslutningen er tatt, forholder vi oss til den, sier Nylund.

Vil lete

Statoil kjørte en aggressiv letekampanje i fjor for å finne nye felt i Barentshavet. Restultatet var imidlertid skuffende. Selskapet gjorde et mindre funn, men ingenting stort.

Selskapet satser dermed hardt også i år.

- Vi er veldig aktive på letefronten i år. Den erfaringen vi opparbeidet oss i 2017, skal vi ta med oss videre. Vi har tro på Barentshavet og det er viktig å huske at i den sørlige delen av Nordsjøen måtte vi bore 30 brønner før vi fant olje, sier Nylund.

