Statsbudsjettet: Bruker 25 mill. for å få flere ut av Nav-køen

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil hjelpe bedriftene med å rekruttere arbeidsledige nordmenn.

Mandag legger finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, og der vil regjeringen blant annet styrke Nav med 25,2 millioner kroner. Pengene vil være øremerket 36 såkalte markedskontakter, som skal hjelpe flere ut av arbeidsledighetskøen.

- Det går godt i Norge nå. Vi må ti år tilbake for å ha så lav ledighet i alle fylkene i hele landet. Dette er en gyllen mulighet for å hjelpe flere av våre egne som står utenfor arbeidslivet, og vil ha en jobb. Nav skal bli bedre i stand til å hjelpe med å smøre denne overgangen med våre grep i budsjettet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til Nettavisen.

- Matche Navs kandidater

Satsingen på markedskonsulentene, som skal matche Navs kandidater med bedriftenes ledige jobber, ble også gitt ekstrabevilgninger i revidert nasjonalbudsjett i mai.

- En tilbakemelding jeg har fått fra mange arbeidsgivere som har inkludert en som kanskje har litt ekstra utfordringer, er at de ikke visste hvor mye støtte og hjelp de kan få fra Nav. Derfor styrker vi Nav sitt markedsarbeid med 25,2 mill kroner, forteller Hauglie.

Målet med konsulentene er at Nav skal komme tettere på bedriftene.

- Det mangler ikke på ressurser i verktøykassa til Nav, men vi vil sørge for at bedriftene for det første finner frem til å bruke alt det Nav har å by på, men også at det ikke er for mye bry å ta dette i bruk, sier hun.

- Forenkler lønnstilskudd

I statsbudsjettet foreslår regjeringen også å øke det midlertidige lønnstilskuddet som Nav bidrar med til bedrifter for å få flere i arbeid.

- Nav og arbeidsgivere har oppfattet at ordningen med lønnstilskudd er komplisert og byråkratisk. For å gjøre det enklere å bruke avtaler om lønnstilskudd forenkler vi i budsjettet nå denne ordningen. For mange arbeidsgivere vil dette bety at tilskuddet øker og det blir mer attraktivt å ta inn en fra som står hos Nav, sier arbeidsministeren.

I tillegg vil de trappe opp muligheten for opplæring for de arbeidsledige.

- Vi ser at mange av dem som står utenfor arbeidslivet mangler kompetanse. Dette kan også være starten på en negativ spiral med at dem som får nei på nei på jobbsøknader, føler seg til ingen nytte, sier Hauglie, og legger til:

- Flere skal bli kvalifisert inn i arbeid. Veien inn til arbeidslivet kan gå gjennom tilrettelagte opplegg for fagopplæring, eller gjennom kortere, yrkesrettede kurs.

