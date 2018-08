Stefan ble frastjålet «hele livet sitt»: Nå har politiet en god nyhet

Stefan Raduta ble frastjålet store mengder fotoutstyr på et bybanestopp. Nå har politiet pågrepet en mann og en god del av fotoutstyret skal være funnet.

(Bergensavisen): Stefan Raduta (37) hadde kommet helt fra New York for å fotografere under musikkfestivalen «Beyond the Gates» på Verftet.

Tirsdag forrige uke gikk det galt. Han sto på bybanestoppet på Florida og ventet på en kompis. Han måtte en tur i buskene like i nærheten for å gjøre sitt fornødne.

Fortvilet



Da han kom tilbake var kameravesken borte.

Stefan var utvilsomt fortvilet.

– Jeg har vært i Bergen 15 ganger tidligere og har alltid tenkt at dette er et trygt sted. Og så er det noen som bare plukker opp vesken med hele livet mitt og forsvinner, sier han til BA.

Fotografen fikk hjelp av kameraten Jonathan Amundsen til å kontakte BA. Etter saken kom på nett, begynte henvendelse å renne inn.

– Ja, det har vært alvorlig mange henvendelser. Vi har blitt spammet hele gjengen. Alle ville hjelpe og låne ham utstyr. Jeg tror det var minst syv forskjellige personer som ville tilby ham diverse kamera og objektiver.

33-åring pågrepet

Amundsen var ganske resignert over at noe slikt kunne skje i Bergen. Men humøret snudde noe da han så hvor mange som ville hjelpe.

– Bergen slo tilbake, sier han.

Nå er det altså enda mer å glede seg over.

– Det ble hentet ut overvåkningsbilder fra bybanestoppet på Florida. Politiet gjenkjente en mann på stedet, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i politiet.

Han har ikke mange detaljer i saken. Men den 33 år gamle mannen var en kjenning av politiet.

– Politiet oppsøkte mannen i boligen hans i Solheim-området. Hjemme hos ham ble det funnet kamera og objektiver, fortsetter han.

De knytter dette til tyveriet på Florida.

– Han er pågrepet og sitter i arresten.

