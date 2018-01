Sterk økning i investeringsbedragerier med kryptovalutaer

DNB advarer om falske investeringer i bitcoin og andre kryptovalutaer.

DNB advarer mot bedragere som lurer folk til å investere i det de tror er lukrative kryptovalutaer.

- Kriminelle misbruker folks manglende kjennskap til bitcoin, andre kryptovalutaer og hvordan disse markedene fungerer, og får dem til å tro at de investerer i kryptovaluta, gjerne via falske nettsider, skriver DNB på sin hjemmeside.

Uttalelsene fra DNB kommer etter at blant andre Sparebank 1 SR-Bank varslet om svindel.

Svindlet for hundretusener



– Vi har seks konkrete tilfeller der kunder av oss har meldt at de er svindlet for flere hundre tusen kroner. Av erfaring betyr det at langt flere er utsatt, sier informasjonsdirektør i Sparebank 1 SR-Bank, Thor Christian Haugland til NRK.

DNBs utredere sier at man er står overfor profesjonelle bedragere som lager troverdige historier, fiktive dokumenter og falske nettsider for å lure ofrene.

Ulike metoder



- Bedrageriet starter med at du blir kontaktet på telefon, via epost eller en annonse på Internett og overtalt til å investere i aksjer, binære opsjoner, bitcoins eller i andre nye «systemer».

Utredere har også sett at disse svindlerene sender ut e-post med virus som gjør at de kan ta kontroll med personer datamaskin og nettbank.

Noen kunder har også frivillig gitt fra seg påloggingsinformasjon til nettbanken.

Får ikke ut pengene

Kundene merker ikke at de har blitt svindlet før de forsøker å ta ut pengene igjen.

DNB påpeker at kundene selv er ansvarlige når pengeoverføringer har skjedd med BankID eller andre sikkerhetsinstrumenter.

DNB råder kunder til å stille spørsmålene:

Er det naturlig at jeg mottar denne henvendelsen?

Hvordan har vedkommende fått min kontaktinformasjon?

Hvorfor kontakter vedkommende meg?

De ber publikum også gjennomføre en bakgrunnsjekk av selskapene ved å søke på nett, og si fra.

- Alle kan lett bli lurt av profesjonelle bedragere. Det er Ingen grunn til å føle seg dum hvis du har gått fem på. Det som er viktig er at du med en gang sier fra til banken og anmelder forholdet til politiet. Banken kan bruke informasjonen til å forhindre at andre blir lurt, og det er viktig å anmelde forholdet slik at de kriminelle kan bli stanset.

