Stjernekokk i 30-årene tiltalt for å ha svindlet Nav

Politiet mener mannen har fått utbetalt 127.000 kroner ulovlig.

En mann i 30-årene må i slutten av oktober møte i Oslo tingrett tiltalt for grovt bedrageri.

I tiltalen går det frem av mannen sendte inn elektroniske meldekort til Nav i perioden 2. februar 2015 til 24. januar 2016.

Nav og politiet mener at mannen unnlot å føre 787,5 timer i den nevnte perioden, da han jobbet for to ulike selskaper, hvorav ett av dem er profilert og kjent.

«Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av tilsammen 126 887 kroner i dagpenger, hvilket medførte tap eller fare for tap for NAV», heter det i tiltalen.

Verken mannen eller hans forsvarer Ola Lunde ønsker å kommentere saken.

Den kjente kokken har figurert som ekspert i en rekke nasjonale medier, også på TV, ved flere anledninger. Han har også gitt ut bøker om kokkefaget og funnet flere priser.

Mannen er tiltalt for grovt bedrageri som er omtalt i straffelovens paragraf 372. Øvre strafferamme er seks års fengsel, men i dette tilfellet er det nok den nedre delen av skalaen som er aktuell.

I tilsvarende andre saker har det vært idømt alt fra samfunnsstraff til fengselsstraffer på inntil 60 dager.

