Storbank vil tvangsselge investor Dag Dvergstens hytte og bolig

Den fallerte investoren Dag Dvergsten har fått storbank og andre kreditrorer på nakken.

Ifølge Finansavisen har investoren Dag Dvergsten (58) vært under hardt press de siste par årene.

Nå er tålmodigheten slutt og den svenske storbanken Skandinaviske Enskilda Banken (SEB) begjærte i oktober 2017 tvangssalg av Dvergstens bolig i Øvre Ullern Terrasse samt hans ekslusive hytte i Hallingdal.

Oslo byfogdembete besluttet like før påske å iverksette tvangssalg av boligen i Oslo, skriver Finansavisen.

Dersom Dvergsten kommer til enighet med sine krediorer eller han klarer å betale gjelden til SEB, vil tvangssalgsprosessen kunn bli stanset.

Boligen skal ha en verdi mellom 30 og 40 millioner kroner, mens hytta trolig vil kunne selges for minst ni millioner kroner. Er problem for Dvergsten er at bare Oslo-boligen er pantsatt for 73,8 millioner kroner, skriver Finansavisen.

Foruten gjeld til tre hovedkreditorer (deriblant SEB) er det siden februar 2017 registrert 12 utleggsforretninger mot Dvergsten - for det meste vedrørende forbrukslån til ulike banker.

Finansavisen har ikke lykkes å få en kommentar fra Dvergsten.

Dvergsten er siviløkonom fra NHH og etter jobb hos rederiet Fred Olsen i årene 1984-1993 startet han sitt eget konsulent- og rådgivningsfirma Dvergsten AS i 1994.

Investor Dag Dvergstens hus i Øvre Ullern Terrasse i Oslo.

