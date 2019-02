Stordalen bygger hotell og kontorer til 490 millioner

Petter A. Stordalen vil føre opp et nytt hotell og kontorbygg på Hasle i Oslo øst til 490 millioner kroner.

Det er børsnoterte AF Gruppen som skal et nytt Nordic Choice Hotel og kontorbygg på Hasle.

Avtalen omfatter ifølge en børsmelding bygging av hotell og kontorbygg på seks etasjer samt felles kjeller over to plan. Totalt bruttoareal er ca. 21 000 kvadratmeter.

Hotelldelen har 217 rom og skal utvikles i samarbeid med Nordic Choice Hotels, som Stordalen kontrollerer. Kontrakten har en verdi for AF Gruppen på 490 millioner kroner, eksklusive moms. Byggestart er nå i første kvartal, med forventet ferdigstillelse i begynnelsen av 2021.

Slik skal det bli seende ut når Petter Stordalens nye hotell står klart på Hasle i Oslo.

Höegh dominerer

Hasle ligger rett ved mer velkjente Økern og er et stort utbyggingsområde, der Höegh Eiendom (datterselskap av shippingselskapet) er den store grunneieren.

Det tidligere industriområdet transformeres til boliger, kontorer og andre servicefunksjoner. Produksjonslokalene til Arcus lå på Hasle, men Arcus flyttet for en del år siden til Gjelleråsen. Dagbladet (Aller Media) er også etablert på Hasle.

Populært

- Hasle har blitt et populært sted å bo og jobbe. På kort tid har det vokst frem som et nytt og moderne område. Sammen med Höegh Eiendom ser vi frem til å få på plass et miljøvennlig hotell og kontorbygg som vil fremme områdets attraktivitet, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen i børsmeldingen.

Den miljøbevisste hotellkongen skal føre opp byggene som såkalte passivhus og sertifisere dem som bærekraftig bygg. Oppføringen skal også gjennomføres fra en fossilfri byggeplass.