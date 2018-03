Stormy Daniels vil betale tilbake 130.000 dollar for å snakke ut om Donald Trump

Pornostjernen ønsker muligheten til å snakke fritt, samt «offentliggjøre eventuelle tekstmeldinger, bilder og videoer hun eventuelt har».

NEW YORK (Nettavisen): Stephanie Clifford, som går under navnet Stormy Daniels i pornoindustrien, har i et brev til president Donald Trumps advokat Michael Cohen tilbudt å betale tilbake pengene hun fikk for å ikke snakke om sitt møte med Trump i 2006, melder NBC News.

Brevet er også sendt til Lawrence Rosen, som angivelig representerer Cohen, og til EC LLC, selskapet som Cohen stiftet i forbindelse med konfidensialitetsutbetalingen til Clifford i oktober 2016.

- Dette har aldri handlet om penger, hevder Cliffords advokat Michael Avenatti overfor NBC News.

I brevet tilbyr Clifford å overføre pengene til en ønsket konto innen fredag, i bytte mot at Clifford får «snakke åpent og fritt om sitt tidligere forhold til presidenten og forsøkene på å få henne til å være taus, samt bruke og publisere de tekstmeldinger, fotografier og videoer tilknyttet presidenten som hun eventuelt er i besittelse av, uten frykt for gjengjeldelse eller juridisk ansvar».

- Dette handler om at Clifford skal få lov til å si sannheten. Det amerikanske folk bør få lov til å dømme selv hvem som er ærlig med dem og hvem som villeder dem. Vårt tilbud forsøker å legge til rette for det, sier hennes advokat.

Trumps advokat Michael Cohen hevder at det ikke var Trump som betalte Clifford 130.000 dollar for å være taus, men at det var Cohen som gjorde dette av egen lomme. Cliffords advokat avfeier dette og tilbyr Trump disse pengene i retur.

I et søksmål som Cliffords advokat tok ut i forrige uke, hevdes det at hun hadde et intimt forhold med Trump i 2006 og 2007 og at hun senere fikk betalt for å ikke snakke om dette. Clifford mener imidlertid at denne konfidensialitetsavtalen ikke er gyldig fordi den ikke er signert av Trump.

Donald Trump giftet seg med Melania i januar 2005. Deres sønn Barron ble født i mars 2006.

Det hvite hus benekter at Trump og Clifford har hatt et intimt forhold.

- Jeg mener at Avenattis handlinger og oppførsel er skjødesløs og upassende, fordi dette gjør Clifford utsatt for betydelige pengekrav som jeg akter å forfølge, sier Trumps advokat Michael Cohen til The Washington Post.

