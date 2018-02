Stortinget: - Byggeskandalen kan vokse til 2 milliarder

Ny kostnadssprekk, ifølge Dagens Næringsliv (DN).

Det famøse byggeprosjektet på Stortinget i Prinsens gate 26 har gått på en ny kostnadssprekk, skriver DN (krever innlogging).

Tallene er foreløpig usikre, men det skal være snakk om en kostnadsøkning på godt over 100 millioner kroner. Det er antydet at summen kan bli opp mot 200 millioner kroner. I så fall vil totalkostnadene komme over to milliarder kroner.

Fasit torsdag

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) bekrefter at de endelige tallene på overskridelsene kommer torsdag:

– På torsdag vil vi behandle usikkerhetsanalysen fra prosjektledelsen og rapporten som kommer i kjølvannet av Stortingets behandling av byggesaken. Utover det kan jeg ikke kommentere DNs opplysninger, sier Thommesen.

Regningen økte fra 70 millioner, som første anslag, til nær 2 milliarder. Ansvarlig er blant andre Stortingets presidentskap: Stortingets presidentskap. Fra venstre: Ingjerd Schou (H), Kenneth Svendsen (FrP), Olemic Thommessen (H), Marit Nybakk (A), Svein Roald Hansen (A) og Line Henriette Hjemdal (KrF). Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

25-dobling

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen påpekte i en blogg i sommer at «det finnes mange eksempler på kostnadsoverskridelser i det offentlige, men jeg tror det er vanskelig å finne eksempler som har sviktet mer fundamentalt enn Stortingets presidentskap og administrasjon».

- Landets øverste folkevalgte har satt nye rekord i byggeskandale, skrev han og viste til at:

Første gang Stortinget vurderte å rehabilitere Prinsens gate 26 trodde de at det vil koste 70 millioner kroner.

I dag - under sju år senere - ligger sluttregningen an til å bli minst 1.800 millioner kroner.

- I mellomtiden har Stortinget blant annet bevilget seg en 250 meter lang tunnel fra Stortinget til Rådhusgaten - til en prislapp på utrolige 410 millioner kroner, påpekte han - og nå ligger det an til å bli enda dyrere.

Kritikk mot presidenten

Stortingspresident Olemic Thommessen har fått krass kritikk etter byggeskandalen, særlig av kontroll- og konsitutsjonskomiteen på Stortinget.



Presidentskapets håndtering av byggeprosjektet, som har sprukket med 700 millioner kroner, er «sterkt kritikkverdig», mente en enstemmig kontrollkomité.

«Hovedfunnene er svært alvorlige og bekrefter at de svært betydelige overskridelsene skyldes alvorlige mangler i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Ansvaret ligger hos Stortingets administrative ledelse i kraft av å være byggherre», skrev komiteen i sin innstilling.



Thommessen fikk likevel fortsette som stortingspresident.

