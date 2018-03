Stortinget vil at folk i byene skal subsidiere strømbruken i distriktene

- Omfordeling av betydelige pengebeløp.

Et samlet Storing vil fredag trolig be Regjeringen utrede løsninger for å sikre lik nettleie i hele landet.

«Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for utjevning av nettariffene i Norge og komme tilbake til Stortinget med dette som egen sak høsten 2018», står det i vedtaket fra en samlet energi- og miljøkomité.

Bakgrunnen er at nettleien er til dels svært forskjellig rundt om i landet. Grovt sett er nettleien lav i tettbygde strøk, der det er lett å bygge et effektivt nett - mens den er høy i områder der det bor mindre folk.

En utjevning av nettariffen betyr i praksis at kunder i byer må ta en del av kostnaden for strømnettet i distriktene.

Nettleien er i dag basert på nettselskapenes faktiske kostnader, og det betyr at i Sogn og Fjordane koster det 71,2 kroner per kWh i nettleie, mens Oslo er det 50,5 øre.

- En offentlig oppgave å sikre like priser

- Flertallet mener at den store forskjellen i nettleien i ulike deler av landet er problematisk og rammer innbyggerne i kraftfylker og i distriktene unødig hardt. Tilgang på strøm er en nødvendighet i et moderne samfunn. Nettjenestene er naturlige monopol der kundene ikke kan velge en annen leverandør, og det blir da en offentlig oppgave å sikre like, eller likere, priser over hele landet, skriver flertallet i Energi- og miljøkomiteen.

Forslaget kommer fire år etter at en ekspertgruppe i OED gikk gjennom en rekke foreslåtte modeller for utjevning, og konkluderte med at ingen kunne anbefales.

Ifølge NVE vil en lik pris over hele landet i praksis bety at 1,1 milliarder kroner i året skal dekkes av kunder i områder med effektiv drift, til områder med høye kostnader.

Søviknes er negativ

I et brev til Stortinget skriver energiminister Terje Søviknes at han ikke ønsker nye utredninger for å sikre likere nettleie, men heller vil slå sammen strømselskaper, som han viser til erfaringsmessig fører til lavere nettleie:

- Basert på ovennevnte mener jeg at det ikke vil være effektiv ressursbruk for samfunnet å sette i gang ytterligere utredninger av modeller for utjevning av nettariffer. En mer rasjonell nettstruktur vil i seg selv bidra til utjevning av tariffer og jeg er kjent med at det pågår samtaler rundt konsolidering i mange nettselskap, skriver Søviknes.

