Strid om toganbud: – Spør du meg, bør vi stanse det vi kan stanse

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å stanse videre konkurranseutsettingen av togtrafikk her i landet.

Hvis det blir regjeringsskifte, er de mulige regjeringspartnerne på samme spor, skriver Klassekampen.

– Spør du meg, bør vi stanse det vi kan stanse, både utsetting av jernbanetrafikken og konkurranseutsetting av Bane Nors vedlikehold. Jeg vil stoppe det som kan stoppes, men tida er i ferd med å renne ut, sier Sverre Myrli, Aps samferdselspolitiske talsmann.

STOR AKTØR: Go-Ahead Group PLC er Storbritannias største jernbaneoperatør, og den største bussoperatøren i London.

Denne uka ble det klart at britiske Go-Ahead gikk til topps i anbudskonkurransen om trafikk på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, kjent som Pakke sør. Pakke nord får en avgjørelse neste sommer, mens Pakke vest står for tur i desember samme år.

– Vi vil gjøre det vi kan for å unngå at vi får disse prosessene. Det er klart at dersom man kommer i en situasjon hvor man kan gjøre noe med det, vil vi gjøre det, sier Bengt Fasteraune, samferdselspolitiker i Senterpartiet.

Høyre: - Dommedagsprofetier

Høyre sier seg positive til at Go-Ahead nå skal kjøre tog på Sørlandsbanen:

- Her har venstresiden sittet klare til å trykke på send-knappen med dommedagsprofetiene sine, men sannheten er at vi eier eget materiell, billettsystem og infrastruktur, og det ligger gode føringer for hvordan tilbudet skal driftes. Det viktige er at vi har forventninger til at Go-Ahead innfrir det de lover, sier Nils Aage Jegstad, jernbanepolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre, i en kommentar til Sørlandsbanen-anbudet.

Bengt Fasteraune, Senterpartiet.

Jegstad peker mener konkurranseutsetting viser at det er mulig å få gjort mer for mindre penger. Han viser til at NSB klarte å halvere kostnaden i det tilbudet de la inn.

- Det er gitt klare bestillinger til Go-Ahead, og de har levert et tilbud som sikrer både forutsigbare priser, flere og bedre togtider som korresponderer med annen kollektivtransport, og norske lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for de ansatte fra NSB som vil bli med over, sier Jegstad ifølge en pressemelding.

Nils Aage Jegstad, Høyre.

NSB klar for neste runde

Fra NSB får Nettavisen opplyst at de nå vil ruste seg til Pakke Nord og Pakke Vest.

Pakke 2 -nord omfatter Nordlandsbanen, «Trønderbanen», Meråkerbanen, fjerntogene på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen. Pakke 4 Vest omfatter Bergensbanen og Vossebanen.

Les også: For første gang skal et utenlandsk selskap drifte norsk togtrafikk

Les også: NRKs «Ryanair-journalistikk» om britisk togoperatør

Mest sett siste uken