Strømmen av kapital til eiendom fortsetter

Akershus Eiendom mener den store kapitalstrømmen inn i eiendom vil fortsette i 2018 og spår et transaksjonsvolum i 2018 på 80-90 milliarder kroner.

Det var på en fullsatt rokokkosal på Grand Hotell at Akershus Eiendom i går presenterte sin markedsrapport for første halvår og sine prognoser for eiendomsmarkedet. Akershus Eiendom, som i første kvartal i år har vært rådgiver for 11 transaksjoner med en samlet verdi på 5 milliarder kroner (inkludert budaksept), ser et fortsatt sprekt transaksjonsmarked, skriver Estate Nyheter.

– Vi opplever at det er mye kapital som fortsatt skal plasseres i næringseiendom, sa analysesjef Ragnar Eggen på presentasjonen.

«Vi venter et totalt investeringsvolum på 80 til 90 milliarder kroner i 2018. Markedsaktiviteten har fortsatt med samme fart i 2018 som vi observerte i 2017. Prime yield-estimatene er uendret på 3,75 prosent, noe som er bekreftet gjennom flere transaksjoner i fjerde kvartal», skriver Akershus Eiendom i rapporten.

Varsko om prispress nedover



Samtidig advarer analytikerne i Akershus Eiendom med at det er mer sannsynlig med et press på yielden oppover enn nedover i 2018, særlig hvis rentene fortsetter oppover, skriver Estate Nyheter.

Akershus Eiendom venter at presset på yielden på oversiden vil være sterkere utenfor Oslo sentrum enn for såkalt prime kontoreiendom. Dette fordi de mest aktive aktørene i områdene utenfor sentrum er mer sensitive for økte renter enn prime-investorene som gjerne har lavere gearing.

Ledigheten faller

Når det gjelder kontorledigheten, mener Akershus Eiendom den vil falle fra 6,6 prosent nå til 5 prosent i 2020.

– Vi har sett litt for lite nybygg annonsert for 2019, sier Eggen.

Han spår at det vil forsvinne 120 000 kvadratmeter kontorareal ut av markedet i året i perioden 2018 til 2020, noe som med en beskjeden nybygging de to neste årene gir nullvekst i areal.

… Men vi tror at det vil komme flere spekulative bygg etter hvert. De vil komme utenfor sentrum, da det ikke er nok tomter i sentrum, sier Eggen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken