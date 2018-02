Større overskudd for Ryanair

Flyselskapet Ryanairs resultat i forrige kvartal steg 12 prosent, tross store problemer med kansellerte flygninger og pilotenes ferieavvikling.

Resultatet etter skatt ble på 106 millioner euro i periode oktober til desember, opplyste selskapet mandag.

Summen tilsvarer litt over 1 milliard kroner etter dagens kurs. Økningen var på 12 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Antall passasjerer steg 6 prosent til 30,4 millioner, til tross for at selskapet ble nødt til å kansellere et stort antall planlagte flygninger. Årsaken skal ha vært problemer med pilotenes ferieavvikling.

I forrige uke inngikk Ryanair en avtale med en fagorganisasjon for flygere, for første gang i selskapets historie. Selskapet ser dermed ut til å ha droppet sin langvarige motstand mot fagforeninger.

Ryanairs piloter med base i Storbritannia skal få en lønnsøkning på opptil 20 prosent, og flyselskapet må dermed belage seg på økende lønnsutgifter.

– Vi har møtt pilotforeninger i Irland, Storbritannia, Spania, Tyskland, Italia, Portugal, Belgia og Frankrike for å diskutere hvordan vi kan samarbeide med dem, sa Ryanair-sjef Michael O'Leary da kvartalsresultatet ble lagt fram mandag.

(©NTB)

