Styreleder i Solstad Farstad går av

Styreleder Terje Vareberg har bedt om å bli erstattet som styreleder i gigantrederiet Solstad Farstad, går det fram av en børsmelding tirsdag.

– Det kommer av at jeg har vært i styret i selskapet i sju år, de fire siste som leder, sier Vareberg til S ysla.

Han opplyser at han hadde planer om å fratre allerede i fjor, da fusjonen mellom de fire rederiene Solstad, Farstad, Deep Sea Supply og Rem ble et faktum.

– Så ble jeg bedt om å ta et år til, til fusjonen var på hjul. Jeg er over pensjonsalder, og nå er tiden inne for et skifte, sier Vareberg, som fylte 70 år i år.

Solstad Farstad fikk en flåte på rundt 154 skip og kontorer i Norge, Australia, Brasil, Singapore, Filippinene, Skottland, Kypros og Ukraina etter fusjonen, og ble med det ikke bare Norges største offshorerederi, men også et av verdens største. Baksiden av medaljen var tett oppunder 30 milliarder kroner i gjeld.

Meldingen om at Vareberg trekker seg kommer samme dag som Solstad Farstad varslet at de kunne havne i brudd med lånebetingelsene for datterselskapet Farstad Shipping.

Tidligere i år trakk også styremedlemmet Sverre Andreas Farstad seg fra sitt verv. Det skjedde etter at han flere ganger hadde uttrykt misnøye med resultatet av fusjonen. Blant annet gjaldt dette store nedbemanninger ved Farstads tidligere hovedkontor i Ålesund.

Harald Espedal er innstilt som ny styreleder.

(©NTB)

Mest sett siste uken