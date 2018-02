Styrket resultat i Aker BP – riggulykke tynger

Aker BP tjente mer og forbedret resultatet i fjerde kvartal 2017. Dødsulykken på riggen Maersk Interceptor i desember legger imidlertid en demper på resultatet.

– Aker BP fortsatte å gjøre det solid i fjerde kvartal med stabil og effektiv drift. Samtidig skjedde en dødsulykke på riggen Maersk Interceptor under arbeid på Tambarfeltet i desember. Etterforskningen pågår fortsatt. Årsakene til denne tragiske ulykken vil bli grundig fulgt opp, og det vi lærer, vil bli implementert og delt med industrien, opplyser administrerende direktør Johnny Hersvik i en pressemelding.

En 43 år gammel mann mistet livet i ulykken 7. desember i fjor. Maersk Interceptor borer for tiden brønner på Tambarfeltet for Aker BP. Mannen var ansatt i Maersk Drilling og falt i sjøen under vedlikeholdsarbeid på riggen. Petroleumstilsynets gransking har avdekket det som beskrives som «alvorlige mangler ved systemer og prosesser for materialhåndtering» om bord på riggen.

Resultatmessig går det stadig bedre for Aker BP, godt drevet av en stigende oljepris. Inntektene økte med 70 millioner dollar i fjerde kvartal, og driftsresultatet endte på 305 millioner dollar, 24 millioner dollar mer enn i samme kvartal året før. Resultat før skatt endte på 248 millioner dollar, opp fra 210 millioner i fjerde kvartal 2016.

Selskapet legger opp til å utbetale 62,5 millioner dollar i utbytte til aksjonærene, tilsvarende 0,185 dollar per aksje. For de neste årene ligger det imidlertid an til en kraftig utbytteøkning. I 2018 ser selskapet for seg en utbetaling på hele 450 millioner dollar, og en økning med 100 millioner dollar for hvert år fram til 2021.

