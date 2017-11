SV vil ha slutt på gratisparkering utenfor arbeidsplasser og kjøpesentre

Målet er å få ned biltrafikken og luftforurensningen.

SV ønsker at kommunene skal kunne ta betalt for parkering utenfor arbeidsplasser og kjøpesentre, melder NRK. Målet er å få ned biltrafikken og luftforurensningen.

Ifølge Transportøkonomisk Institutt er det nemlig svært mange som kjører bil til jobb selv når de enkelt kan reise kollektivt.

Mens kun en av ti velger å kjøre bil til arbeidsplassen i Oslo sentrum, er det fire av ti som kjører bil til arbeidsplassen hvis de jobber litt utenfor sentrum. Dette gjelder for områder som Storo/Nydalen og Bryn/Helsfyr, hvor det er lettere å finne gratis parkeringsplass.

– Forslaget vil gi kommunene muligheten til å innføre avgiftsparkering på private parkeringsplasser hos arbeidsgivere eller utenfor kjøpesentre, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, til NRK.



- Bør også gjelde for politikerne



Nettavisen har de siste ukene fortalt om politikerne i Oslo som parkerer gratis i garasjen på rådhuset, mens folk utenfor leter etter parkeringsplass.

PARKERING: Da næringsminister Monica Mæland (H) var byrådsleder i Bergen åpnet hun opp parkeringsplassene ved rådhuset slik at alle kunne parkere der.

Haltbrekken understreker at parkeringsbetalingen også bør gjelde Stortingsgarasjen og parkeringsplassen utenfor Rådhuset i Oslo.

SV-politikeren deler altså Monica Mælands (H) oppfatning av at politikerne ikke bør ha større adgang til parkering enn andre. Da Mæland var byrådsleder i Bergen, åpnet hun opp for at folk flest kunne parkere på plassene til rådhuset når politikerne hadde gått hjem fra jobb.

– Dette gjorde vi fordi parkeringsplasser er et knapphetsgode som det selvsagt var naturlig at alle hadde adgang til. Det var ingen grunn til at dem som jobbet i kommunen skulle ha større adgang enn andre, sier Mæland, som nå er næringsminister, til Nettavisen.

