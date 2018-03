Svake shoppingtall sender kronen ned

Utenlandsturen din ble akkurat litt dyrere.

Kronen faller til sitt svakeste mot euro på tre uker etter at detaljhandelstallene, altså tallene for salget i dagligvarebutikker, bilforretninger og klesbutikker m.m., skuffer. Detaljhandelsomsetningen falt med 0,6 prosent fra januar til februar i år, ifølge SSB.

Økonomene hadde på forhånd ventet enn oppgang på 0,7 prosent.

Kronen faller ned fra 9,57 til 9,61 mot euro og fra 7,71 til 7,75 mot dollar.

Les også: Norges Bank sender kronen til værs

Kroner har hatt en svak utvikling de siste ukene, etter at sentralbanksjef Øystein Olsen sendte kronen til sitt sterkeste for året mot euro, på 9,48 kroner, i etterkant av rentemøtet 15. mars.

Sjefanalytiker Eric Bruce i Nordea Markets sier at svekkelsen av den norske kronen ikke er overraskende.

- Disse tallene var klar svakere enn ventet og bør vanligvis ha en effekt på kronekursen, selv om det ikke er det viktigste tallet, sier han til Nettavisen.

SVEKKER SEG: Kronen svekker seg mot euroen onsdag.

Bruce viser til at shoppingtallene har vært svake i flere måneder allerede.

- Jeg hadde ventet en korreksjon, sier han.

Han sier at tallene for siste halvår ser ganske flate ut, til tross for oppgangen i norsk økonomi, som skulle tilsi en oppgang i shoppingen.

- Men ser vi fremover så bør et bra arbeidsmarked føre til at forbruksveksten er bra. Når flere kommer i jobb og færre er redde for å miste jobben sin, bør det bety at forbruksveksten øker, sier han.

Han tror en mulig grunn til de svake shoppingtallene er et svak boligmarked, men i så fall tror han dette snart vil snu til det bedre.

- Nå selges det flere bolig enn det kommer ut på markedet så lageret av usolgte boliger faller. Jeg regner med at boligprisene begynner å øke. Har det vært en negativ effekt fra bolig på detaljhandelstallene, så forsvinner den, sier Bruce.

Forøvrig, også mot den svenske kronen, blir den norske svakere som følge av detaljhandelstallene, men kun svært lite. 100 svenske kroner koster nå 93,9 norske kroner, mot 93,6 svenske kronen før tallene ble lagt frem. Det er med andre ord tvilsomt at de med planer om dra på handletur over kjølen i påskeferien vil droppe det nå.

Mest sett siste uken