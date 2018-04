Svakt opp på Oslo Børs – rundet 850 poeng 

Oslo Børs kunne notere nok en rekord torsdag. Selv om flere av de dominerende selskapene gikk tilbake, endte hovedindeksen på 850,86 poeng, en framgang på 0,18 prosent.

Aksjeverdien hadde sunket for både Statoil (-0,35 prosent), Norsk Hydro (-0,89), Norwegian (-1,8) og Marine Harvest (-1,51) ved stengetid torsdag. DNB steg med 0,98 prosent og Yara gikk opp 1,75 prosent. Også Telenor hadde en positiv utvikling med en økning på 0,52 prosent.

Europris la fram resultat torsdag, noe som påvirket børskursen positivt med en oppgang på 4,63 prosent.

Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet Seadrill steg med hele 26,7 prosent etter at selskapet onsdag fikk godkjenning for en redningsplan som skal holde selskapet unna konkurs. Aksjekursen fortsatte oppover torsdag etter at den også gikk betydelig fram dagen før.

På børsene i Europa var det ulike tendenser. DAX 30 i Frankfurt var ned 0,38 prosent torsdag ettermiddag. I Paris steg CAC 40 med 0,12 prosent og i London gikk FTSE 100 fram med 0,05 prosent.

Oljekursen steg og ble omsatt for 76,26 dollar torsdag ettermiddag. Prisen på amerikansk lettolje steg også og ble omsatt for 68,95 dollar.

Mest sett siste uken