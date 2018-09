Svein Støle har solgt villaen i Holmenkollen for 57 millioner kroner

Og det var tre millioner under enn prisantydningen for meglertoppen luksusvilla i Holmenkollen.

Svein Støle har gjort stor suksess som toppsjef og hovedeier i meglerhuset Pareto, som han og tre kolleger kjøpte i 1992. Meglerhuset har spesialisert seg på olje, offshore, fisk og shipping, og tjent gode penger på det.

I 2018 ble rangert som Norges 18. rikeste person med en nettoformue på 11 milliarder kroner, i Kapital.

EIENDOMMEN: Eiendommen er på 3,5 mål og inneholder blant annet portnerbolig og en stor garasje i tillegg til hovedhuset.

Mens formuen har est ut, har Støle bodd i en villa på 507 kvadratmeter i Holmenkollen. Eiendommen kjøpte han i 1995 for 6,5 millioner kroner, og ble tidligere lagt ut for salg til prisantydning kroner 60 millioner kroner.

Villaen har seks soverom, seks våtrom, fire ildsteder og vannbåren oppvarming. Nå har han solgt den for 57 millioner kroner - over 50 millioner kroner mer enn han ga for eiendommen i -95, skriver Finansavisen på papir.

Tomten er på 3,5 mål og villaen har utsikt over Oslofjorden og Nesodden. I tillegg til hovedhuset, følger det også med en portnerbolig på 58 kvadratmeter inkludert to soverom og våtrom.

UTSIKT: Den tidligere eiendommen til Svein Støle ligger i Holmenkollen med god utsikt over Oslofjorden og Nesodden.

