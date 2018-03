Sveitserne vil beholde TV-lisensen

I en folkeavstemning søndag stemte et overveldende flertall av sveitserne for å beholde lisensavgiften som finansierer landets statlige rikskringkaster.

Ifølge rikskringkasteren RTS stemte et klart flertall av de svenske kantonene, eller regionene, imot forslaget om avskaffelse av TV-lisensen.

Det betyr slutten på «No Billag»-kampanjen, som har fått støtte fra en rekke høyrepopulister og er oppkalt etter selskapet som samler inn lisenspengene.

Et ja ville ha betydd slutten på TV-lisensen, som ligger på rundt 4.000 kroner i året.

Lederen for den tyske rikskringkasteren ZDF, Thomas Bellut, er storfornøyd med utfallet av folkeavstemningen i nabolandet.

– Sveitserne har sendt ut et klart signal om hvor viktig statlige kringkastere er for et mangfoldig samfunn, sier han.

Her i Norge har 252.500 personer droppet å betale TV-lisensen. Nå truer NRK med gebyrer, kunne Nettavisen melde tilidgere i uken.

NRKs lisensavdeling har sendt ut 252.500 purring. Det viser tall Nettavisen har hentet inn.

Det er opp fra 247.200 purringer på samme i tid 2017. Samtidig fikk NRK 6000 nye lisenstakere fra 2017 til 2018.

De som ikke har betalt regningen må nå betale nesten en 200-lapp ekstra. Samlet gir det et titalls millioner kroner i ekstrainntekt for mediegiganten.

