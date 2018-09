Sverigedemokratenes fremmarsj svekker den norske kronen

Usikkerhet rundt valgutfallet i Sverige gjør at Europa-turen blir dyrere for nordmenn.

- Oppmerksomheten rundt valget i Sverige er veldig stor. Hvis du leser en avis som Financial Times, så går det ikke en dag uten at det svenske valget er på forsiden. Problemene i Sverige med integrering og Sverigedemokratenes fremmarsj får mye oppmerksomhet, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Nettavisen.

Usikkerheten i Sverige smitter nå over på nordmenns kjøpekraft. I forkant av valget i Sverige søndag er den norske kronen inne i sin svakeste periode så langt i år.

I midten av juli kostet en euro 9,4 kroner. I forrige uke falt den ned til 9,76 kroner, det laveste siden tiden rundt nyttår, og ligger nå på rundt 9,7 kroner.

SVEKKELSE: Den norske kronen har svekket seg kraftig mot euroen i august.

Usikkerhet

Både DNB Markets og Nordea Markets, Norges to største meglerhus, mener det er smitteeffekter fra Sverige som gjør at Berlin-eller Paris-turen din dyrere.

- Usikkerheten rundt valget har absolutt ført til en svakere krone, både i Norge og Sverige. Begge valutaene har svekket seg innmari mye på kort tid, sier Østnor.

- Vi ser at den norske kronen følger den svenske veldig tett, de følger hverandre tidvis på sekundet, og det svenske valget skaper usikkerhet, sier Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets, til Nettavisen.

I Sverige ligger det an til å bli en uavklart politisk situasjon, der ingen blokk får flertall og man kan bli avhengig av støtte til Sverigedemokraterna.

Skvetne

Det er denne usikkerheten som gjør internasjonale finansmarkedet skvetne.

- Det ligger an til å bli en uavklart situasjon i Riksdagen, der ingen blokk har flertall og ingen vil jobbe med Sverigedemokraterna. Markedet synes usikkerhet i seg selv er negativt, sier Bernhardsen.

Østnor mener også at andre ting bidrar til å svekke kronen, tross en veldig sterk oljepris. Ikke minst usikkerhet rundt handelskrig mellom USA og Kina og problemer i land som Argentina.

- I slike situasjoner er ikke små valutaer som den norske spesielt attraktive i finansmarkedet. Vi tror interessen for norske kroner vil holde seg moderat frem til jul, sier Østnor.

Begge meglerhusene venter imidlertid at kronen vil styrke seg noe når det svenske valget er overstått.

- Markedet har priset inn for mye elendighet. Det er vondt å se for seg at det skal bli en politisk krise i Sverige, så slik sett bør det gi medvind for de skandinaviske valutaene, sier han.

