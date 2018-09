Sverigedemokraterna splitter de «blå» velgerne

Bør de borgerlige partiene i Sverige åpne for samarbeid med Sverigedemokraterna? Blant konservative velgere i Stockholm-bydelen Östermalm er meningene delte.

Svenskene gikk søndag til valg, men siden ingen vil samarbeide med innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) er det høyst usikkert når en ny regjering kan være på plass.

Ikke minst blant velgerne i den borgerlige Alliansen, hvor konservative Moderaterna er største parti, er meningene delte. SD kan nå få 20 prosent av stemmene, og sammen med Jimmie Åkessons parti ville Alliansen hatt flertall.

– Vi får nå se om de får 20 prosent. Men man bør ta for seg sak for sak. Jeg synes helt klart man bør snakke med dem, sier Björn Erlandsson (43) til NTB.

Han er mest opptatt av jobbskaping og har nettopp gitt sin stemme til Moderaterna.

– Burde snakke

I spørsmålet om SD-samarbeid får Erlandsson klar støtte av kameraten Carl Ask (42).

– Det oppleves merkelig å ikke diskutere med et parti som representerer så mange. Det må finnes andre måter å håndtere «baksiden» av programmet og ideologien deres på, enn å ikke ville diskutere konkrete saker med dem, sier han.

Kjell og Christina, begge i 70-årene, er mest opptatt av helse og omsorg og er av samme og oppfatning når det gjelder SD. Også de hører til på borgerlig side.

– Selvsagt burde man snakke med dem. Det handler om antallet stemmer de får. Hvis man ikke gjør det, er man barnslig, sier Björn.

– Også i regjeringsspørsmålet?

– Absolutt. De er også mennesker.

Nei til samarbeid

Hanna Stark Jansson (27) stemte på Moderaterna, er opptatt av god økonomisk styring og migrasjon og vil ha regjeringsskifte. Men hun vil ikke ha samarbeid med SD.

– Jeg synes det er ekstremt skremmende med SD. Mange av partiets uttalelser den siste tiden, og det menneskesynet de har, representerer ikke det landet jeg vil bo i, sier hun til NTB.

– Jeg mener de har for enkle løsninger på ting. Det er ikke riktig løsning å stenge alle grenser, ikke hjelpe mennesker og hevde at de som ikke er svenske, ikke tilhører landet vårt. Det er trist.

– Så du holder med de øvrige sju partiene som ikke vil forhandle eller samarbeide med SD?

– Absolutt.

Det er først og fremst SDs røtter i nynazistiske og fremmedfiendtlige miljøer som gjør at de andre partiene distanserer seg.

Splittet på midten

En Novus-undersøkelsen som SVT nylig presenterte, bekrefter splittelsen i Moderaternas leir. Blant partiets tilhengere sier 39 prosent «ja» til SD-samarbeid, mens 41 prosent sier «nei», ifølge rundspørringen.

Etter Alliansens valgnederlag i 2014 åpnet Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra for samarbeid med SD. Det fikk flere av partiets fylkeslag til å steile, noe som i fjor tvang Batra til å gå av og åpne veien for dagens leder Ulf Kristersson.

Han har gjennom valgkampen vært tydelig på at det ikke er aktuelt å samtale, inngå avtaler eller forhandle med SD.

SD-leder Jimmie Åkesson har ikke lagt skjul på sin frustrasjon over de borgerlige partienes isfront. Senest lørdag kveld refset han dem for at de siden 2014 ikke har benyttet utallige muligheter til å avsette den rødgrønne regjeringen.

Åkesson har trukket fram en regjering med Moderaterna, SD og Kristdemokraterna som sitt foretrukne foretrukket alternativ.

