Svindeltrend: Selger kredittkort

Gode lover for forbrukerne har gjort salg av kredittkort til en ny trend.

- Dette er en oppfinnsom trend, og svindel på høyt nivå, sier forbrukerøkonom Lene Drange i Luksusfellen.

Gjennom Luksusfellen er Drange i kontakt med mange mennesker med gjeldsproblemer, og mange mennesker som jobber profesjonelt med problematikken. Det var her hun først hørte om denne type kredittkort-salg.

Deretter spurte hun sine 60.000 følgere på Snaponomi om noen hadde vurdert å selge kredittkortet sitt, for deretter å melde det stjålet. Mange av følgerne fortalte at de enten hadde solgt eller kjøpt kredittkort, og at det var en god inntekt i en ellers stram økonomi.

LENE FORKLARER:

Slik fungerer det



Programlederen forklarer svindelmetoden slik:

Person 1 selger kredittkortet sitt med for eksempel 40.000 kr i kredittgrense til person 2.

Person 2 kjøper kortet for 15.000 kr, før han/hun bruker hele kreditten på 40.000 kroner i løpet av et per dager. Person 1 melder kortet stjålet etter et par dager. Vanligvis må kredittkortkunden ikke betale mer enn 1200 kroner i egenandel for transaksjonssvindel. Resten av kostnaden går til banken.

Egenandelen er regulert i Finansavtaleloven paragraf 35 (ekstern lenke) som gir kredittkortkunder god beskyttelse mot transaksjonsvindel.

SVINDLER FORTELLER:

Maksimal egenandel er 12.000 kroner, forutsatt at korteieren ikke blir tatt for svindel. Nettavisen har tidligere skrevet inngående om hvordan forbrukere er beskyttet mot uautoriserte betalingstransaksjoner.



- Det er mange som tar kontakt og lurer på om dette er lovlig eller ikke, både i forbindelse med Luksusfellen og på min økonomi snap, sier Drange og understreker at dette altså ikke er lovlig.

Kjøper til utenlandstur



- På min økonomisnap, Snaponomi spurte jeg om dette idag, og har nå fått cirka 200 svar om at dette er noe de har gjort eller kjenner til, sier Drange.

- Ofte blir kortene kjøpt i forbindelse med utenlandstur. Da kan person 2 bruke kortet i utlandet, men person 1 beviselig er i Norge. På den måten blir det lett for person 1 å overbevise kredittselskapet om at det ikke var han eller hun som brukte kortet, sier Drange.

- Vil få konsekvenser



Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge bekrefter at dette er en svindelmetode de har hørt om.

- Dette er ikke en veldig kjent svindelmetode og vi har ikke statistikk som viser at dette øker i omfang, sier han og legger til.

- Dette er selvsagt en kriminell handling både fra «selger» og «kjøper» av kortene, og vil få konsekvenser når det oppdages.

