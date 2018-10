Svømmebasseng og treningstilbud: Slik blir leilighetskomplekset på Skøyen for eldre

Svømmebasseng, restaurant og et hav av aktivitetstilbud. På Skøyen i Oslo skal de eldre få «et hjem for livet».

I utkanten av Oslo sentrum er det et stort prosjekt på gang. På den gamle tomten til ALs fabrikker i Harbitzalléen på Skøyen bygges det et nytt leilighetskompleks på 312 selveierleiligheter.

Se bildene i videoen over!

60 av disse leilighetene er holdt av til et unikt boligprosjekt tilpasset den eldre generasjonen.

– Dette er vårt svar på samfunnsutfordringene med skiftende demografi og urbanisering. En økende andel voksne og pensjonister er unge til sinns og friske nok til å bo hjemme, kanskje livet ut, sier markedsdirektør Pål Bøe i Møller Eiendom i en pressemelding.

Eiendomsaktøren står bak leilighetskonseptet «PiiR» på Skøyen, som skal være skreddersydd for den eldre delen av Oslos mer bemidlede befolkning.

– «PiiR» er nybrottsarbeid. Vi har jobbet i to år med å utvikle konseptet. Som eier er vi med videre, det gir leietakerne trygghet for at PiiR følges opp og videreutvikles til beste for beboerne og naboer. Konseptet kan også implementeres i fremtidige utviklingsprosjekter.

– Finnes en betalingsvilje

De 60 leilighetene som er holdt av vil ha en husleie fra 20.000 kroner og oppover, avhengig av størrelsen. Det kan være en høy husleie for noen, men de som flytter inn garanteres å få tilgang til mange goder.

– Dette er kanskje ikke beregnet på de klassiske minstepensjonistene, men vi tror det finnes en betalingsvilje blant den eldre delen av befolkningen til å ikke bare bo sentralt, men også få et rikholdig aktivitetstilbud, forteller Bøe til Aftenposten.

Det rikholdige aktivitetstilbudet vil bestå av et eget svømmebasseng og fellesstue, men også butikk, apotek, kafé og restaurant. I tillegg vil det bli tilrettelagt for en aktiv hverdag. Det vil være et aktivitetstilbud på opptil 35 timer i uken.

Tilrettelagte leiligheter

Leilighetene skal bli en boløsning for voksne etablerte, aktive eldre, de som er alene eller sammen.

– Man kan fint være 55, bo alene og trives med alene-tid, men også ha muligheten til å være sosial. Det er også tilrettelagt for par med ulike behov. Kanskje det er en i paret som er ordentlig sprek, mens partneren ønsker mest å delta i det sosiale, sier prosjektleder og markedssjef Mette Bjerke til Nettavisen.

I «fremtidenes boløsning» skal den viktigste prioriteringen være å legge til rette for en aktiv livsstil. Selskapet Moovit skal sørge for at de eldre får et daglig tilbud med trening og andre aktiviteter.

De 60 leilighetene er også nøye gjennomtenkt med tanke på hvem som skal flytte inn der. I samarbeid Høyskolen Kristiania har eiendomsselskapet utviklet smarte løsninger, Store soverom, rom malt i delikate og klassiske farger og ergonomisk plassering av hvitevarer, er bare noen av de smarte løsningene som tilbys.

– Vi vil skape et hjem for livet, hvor fellesskap, godt naboskap og sosiale aktiviteter er en integrert del av boformen, sier Bøe i Møller Eiendom.

De 60 leilighetene på Skøyen i Oslo vil stå ferdig på nyåret 2020, med mulighet for påtegning fra oktober 2018.

